Barça: De Rodrigo a Ben Yedder

El FC Barcelona se ha encontrado más problemas de lo esperado en su ofensiva por Rodrigo Moreno, el delantero que puso sobre la mesa Quique Setién para incorporar en el mercado de invierno. Sin el dinero por delante ni siquiera un compromiso de compra firme a final de temporada, el Valencia CF no permite la salida de su futbolista, lo que obliga al Barça a plantearse el escenario para suplir la baja de larga duración de Luis Suárez.

Con muy pocos días ya por delante para cerrar un fichaje, y después de caer derrotado en Mestalla sin hacer un solo gol, desde Francia llegan informaciones que apuntan al delantero del Mónaco Wissam Ben Yedder. Según 'Footmercato', el club blaugrana habría presentado una oferta de unos 80 millones de euros por el goleador francés, que es el máximo goleador de su equipo y una de las sensaciones de la Ligue1. El Mónaco lo firmó este verano procedente del Sevilla por 40 millones de euros y el futbolista se ha destapado en su regreso a Francia.

Ben Yedder es uno de los nombres que seguía el área deportiva del Barça porque se trata de un tipo de delantero que encaja perfectamente en el juego blaugrana. Conoce la Liga española y, en el pasado, ya estuvo en la órbita del club aunque nunca se llegó a pujar por sus servicios. De hecho, su último año en el Sevilla no fue lo bueno que se esperaba y el club hispalense le vendió para recuperar parte de su inversión.

El delantero francés tiene varias ofertas para salir de Mónaco y estaría por la labor de cambiar de aires. No precisa esa información en qué condiciones se produce la oferta del Barcelona aunque, viendo el procedimiento que han utilizado con Rodrigo Moreno, se trataría de una compra aplazada al próximo 1 de julio porque el Barça no puede pagar un traspaso de 80 millones de euros hasta el próximo ejercicio. Tampoco se concreta si la opción de compra que incluiría dicha oferta sería obligada o no.

Ben Yedder tiene actualmente 29 años, uno más que Rodrigo, y contrato con el Mónaco que entrena el que fue seleccionador nacional Robert Moreno hasta el 30 mde junio de 2024.