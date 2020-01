Celades, sobre Rodrigo: "No valoro esa situación porque mi opinión puede cambiarla"

Albert Celades, técnico del Valencia CF, habló al término del partido frente al FC Barcelona. Cuestionado por el futuro de Rodrigo, al arbitraje de Gil Manzano o la renovación de Ferran Torres, el entrenador no dudó en contestar. Así fue la rueda de prensa completa:

Valoración de la victoria (2-0) sobre el FC Barcelona

"Estamos muy contentos, hemos hecho un gran partido y era muy difícil. Nuestra fortaleza está en el colectivo. Todo el mundo sabe que Parjeo y Rodrigo son jugadores diferenciales, y hoy hemos salido reforzados como grupo, como equipo y esa una gran noticia"

Respecto al arbitraje, este sábado se han visto cosas muy raras.

"Sabéis que siempre he sido muy respetuoso con los árbitros y sé que tienen una tarea muy difícil. La respetamos mucho, no nos hemos quejado de nada y queremos seguir así, pero es cierto que ha habido decisiones en las que no hemos tenido suerte, esperemos que no tengamos que quejarnos de nada y que nos traten bien"

¿Este ha sido el partido más completo desde que está en el Valencia CF?

Ha sido muy, muy bueno. Hay que poner en valor a quién tenemos delante. La primera parte ha sido excepcional, podíamos haber anotado más de un gol, pero no pudo ser, no se pudo concretar.

En la segunda parte salimos con buena mentalidad, hablamos de no desfallecer, a veces, el sometimiento que te genera el Barça puede hacerte desesperar. Hemos sido fuertes y nos llevamos tres puntos de los que somos merecedores.

¿Cómo ve a Rodrigo estos días que se habla de una posible salida al Barcelona?

"Entiendo vuestras preocupaciones, aunque no puedo entrar a valorar, ni quiero, estas situaciones porque mi opinión puede cambiarlas. Lo he visto bien, él tenía muchas ganas de jugar, se incorporó con normalidad tras una lesión. Además, no es la primera vez para él, ya sabéis que el verano ya pasó por esta experiencia. Él, todos, le hemos dado normalidad. La realidad es que Rodrigo ha jugado, que es una gran alegría para nosotros. Mañana descansamos y en los próximos días nos volveremos a ver"

La importancia de José Luis Gayà

"José es un jugador de máximo nivel, por eso está en la Selección y es uno de los futbolistas más importantes. Todos estos años está jugando a gran nivel, además tiene recorrido y años para mejorar por su juventud. Aparte de calidad, nos da ese sentimiento de querer estar aquí y jugar para su club. Pasa un poco como lo que hemos hablado otras veces sobre Parejo. A todos los que vienen de fuera transimten lo que significa el club.

¿Hasta dónde puede llegar Maxi Gómez?

"Maxi también es muy joven, con mucho recorrido. Y tiene mucho carácter, personalidad, como muchos uruguayos. Al final, no es lo que pasé en el penalti, si no el después, el cómo se rebela pese a fallarlo para dar tanto al equipo y marcar dos goles"

¿Cómo encontrar la regularidad de Kondogbia o la versión de partidos como el de este contra el Barcelona?

"El problema que ha tenido son las lesiones, no lo hemos visto así, no ha tenido continuidad porque ha estado con muchos problemas físicos. La forma, la regularidad y la resistencia se coge jugando. Ese ha sido su problema más que nada. No hace falta descubrir a un jugador de nivel como Geoffrey.

Gil Manzano da la ley de la ventaja y cuando ve que Ferran pisa área y encara con Gameiro, 2x1, pita. ¿Ha podido ver de nuevo la jugada? ¿No tiene más sentido protestar en días como este en el que se ha ganado?

Sin duda... No he visto la imagen, la vi en el campo, y de ahí nuestra portesta porque vimos la situación y nos sorprendió. Ya he comentado sobre los árbitros. Es suficiente"

¿Qué valoración hace del partido de Kevin Gameiro?

"No habíamos jugado demasiado con Maxi y Gameiro, cosas que pasan, pero son dos muy buenos delanteros en los que tengo mucha confianza. Nos gustan mucho y por eso han jugado. Tengo confianza de que podían hacer una buena faena. Los dos hicieron un gra esfuerzo defensivo al servicio del equipo y ofensivamente tienen mucha calidad. Son una amenaza para el rival siempre"

¿Y sobre los incidentes entre ultras antes del partido?

No sé qué ha pasado, pero no estamos contentos con esas cosas. Queremos que la gente venga, se lo pase bien y disfrute del equipo, estando orgullosos de nuestro trabajo"

¿Y en el gol de Gabriel Paulista, qué sucedió?

Lo comentamos con el cuarto árbitro, pero prefiero no comentarlo, la verdad"

Cuando los jugadores saludaban a la afición, Rodrigo se marchó antes. ¿Si se tiene que ir, no sería mejor cuanto antes para abordar el fichaje de un recambio?

"Prefiero no contestarte la pregunta. No sé qué ha pasado. La realidad es que es jugador del Valencia, veremos a ver qué pasa"

¿Esperaba ese rendimiento de Ferran Torres? ¿No cree que es una prioridad cerrar pronto la renovación de este joven jugador?

Por mi trabajo anterior lo conocía muy bien, lo había tenido, en entrenamientos, partidos... Todo lo que ha hecho hasta ahora se lo ha ganado él, yo solo lo he puesto a jugar. Ojalá lo disfrutemos muchos años aquí, como dije con Gayà, siempre son un plus los jugadores de la casa y ojalá los disfrutemos muchos años aquí"

¿Le constan movimientos en el tema Rodrigo?

"Estamos en lo mismo, os entiendo, me gustaría epxlicar cosas que no puedo... Cualquier comentario puede variar las situaciones que se puedan dar. No tiene mucho sentido"

Marcelino sí dijo que si saliera Rodrigo habría que revisar los objetivos. Le pregunto a usted, ¿si saliera Rodrigo ahora, a mitad de temporada, habría que revisar los objetivos?

"No tengo nada que comentar sobre hipótesis, cuando sea una realidad lo comentaremos"

¿Le ha ganado la partida táctica a Quique Setién?

No he ganado a nadie, ha sido el Valencia el que ha ganado al Barcelona"

¿Si sale un futbolista, el club tiene la previsión de fichar para no debilitarla plantilla?

Mira.. lo vuelvo a repetir, no sé si no me he explicado... No puedo contestar nada de estas cosas, cuando se acabe el mercado contestaremos sobre realidades"

¿No sería interesante que alguien explicase por qué razón del reglamento se anula el tanto de Gabriel Paulista?

"Nos quedan dudas sobre cosas. No estaría mal recibir explicaciones que nos hagan entender situaciones en las que no estamos de acuerdo o nos cuestan entender. Ellos (los árbitros) tienen una política, yo la respeto. La tarea de los árbitros es difícil; confío en que todo esté bien y no haya problemas con los árbitros. Sigamos hacia delante, pese a lo que ha pasado"