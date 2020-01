Competir como 'leonas'

Momento de tener la mente fría y las piernas firmes. Hace falta corazón y también cabeza, pero en positivo. El equipo mostró más dudas que nunca en la segunda parte ante el Espanyol, en un partido que se debía ganar ante el colista y se empató. Esa sensación de bloqueo hizo saltar las alarmas. Una semana más, Irene ha trabajado para levantar el ánimo del grupo y llegar al partido con la intención de competir y sumar. Todas las partes entienden que el proceso requiere ir pasos seguros. "Las jugadoras están mentalizadas de que tenemos que ir a Lezama a ser un equipo grande, a pensar en grande y entre todos sacar esto adelante". Irene volvió a dejar un discurso todo potencia.

El Athletic viene de una derrota dura ante el Madrid CFF y el míster Villacampa fue duro en sala de prensa hablando de un equipo no a la altura de lo que exige la camiseta de las leonas. Tienen seis bajas y Lucía García es duda. El Valencia no cuenta con Beristain sancionada, además de Ale, María Ortiz y Nicart –lesionadas– y Marta Carro, de vuelta pero no al top todavía. Hay mucha central en la lista (vuelve María Jiménez), cuestión que insiste en que recuperar la línea de tres es una opción. Sin Beristain, Flores es una opción para la derecha, pero también lo es adelantar a Viola y cerrar con Mandy. El equipo insiste en el valor del trabajo que se ha hecho y se está haciendo.

El Athletic está herido y es peligroso. El Valencia completó su mejor partido de la temporada compitiendo como leonas en el Puchades. Es una buena referencia a la que agarrarse, aunque la historia es distinta. Lezama es un campo para disfrutar, uno de los favoritos de Mari Paz y al equipo se le da bien. Buena señal. Es el punto de partida.

La rueda de prensa de Irene Ferreras

