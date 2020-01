"Hemos demostrado lo que es este equipo"

La primera ocasión fue para el Valencia. Maxi no acertó a transformar el penalti, pero la jugada fue el anunció de lo que iba a sufrir el Barça. Fue una acción bien triángulada entre Kondogbia, Soler y Gayà. Piqué hizo falta dentro del área al lateral izquierdo. El Valencia le dio mucho verticalidad, con una transición ofensiva muy buena, viendo la dificultad del Barça. Ferran, Soler y Gayà fueron esenciales, pero también los dos pivotes. «Cuando te mides al Barça si no juegas con intensidad te pueden meter tres», Kondo dejó claro que el plan pasaba por morder, pero con una intención: atacar la espalda de los defensas, actuar sobre el espacio entre extremo y lateral. Arthur, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic... Setién no leyó la jugada.

Estas son las declaraciones de Kondogbia

«Gracias, encantado de ayudar al equipo, no era fácil, hacía mucho que ni jugaba noventa minutos, lo más importante es esta victoria ante un rival muy bueno»

«Hemos respetado el plan del míster, hemos jugado con agresividad, que el rival no jugase cómodo»

«Somos doce en Mestalla, es muy difícil que nos ganen con esta agresividad en el juego y con esta afición, es buenísimo para nosotros»