La importancia de Mari Paz en el Valencia Femenino

«El equipo la necesita más que nunca». Irene es consciente de que Mari Paz es la líder que puede sacar al Valencia Femennino de esta situación por compromiso, por madurez, por personalidad, por impacto en el juego y por pegada. El vestuario tiene otras jugadoras importantes, pero Mari Paz es la alfa del grupo. Ante el Espanyol firmó su gol número 130 en el Valencia, una cifra potente que insiste en la influencia que ha ejercido desde su llegada en 2013. El sábado le quedó el sabor agridulce del empate, pero superado el golpe del no resultado, la delantera pone la mirada en Lezama y en el partido ante el Athletic. «Contra el Espanyol fue un palo y anímicamente nos ha afectado. Hemos entrenado con una intensidad brutal y hay ganas de que llegue ya el partido, queremos resarcirnos. Eso es positivo porque otras veces no quieres ni jugar», aseguró la arousana en Elles Som Tots, programa de VCF Media Radio. El Valencia juega como siente, así que, buena señal.

Mari Paz, mitad gallega y mitad valenciana, vuelve a un campo en el que disfruta. El equipo se reencuentra con un adversario ante el que ganó bien en el Puchades, en el mejor partido de la temporada. La situación es difícil, pero el grupo que comanda Ángel Villacampa también ha dejado dudas en las últimas jornadas. «El Athletic es uno de los rivales que se me da mejor... eso dicen las estadísticas. En Lezama me encanta jugar, he hecho goles allí varios años, el equipo suele responder bien y eso ayuda», insistió la atacante. El discurso se levanta desde la confianza y el trabajo: «Toca reaccionar y tenemos equipos suficiente para ganar a cualquier rival».

Mari Paz nunca ha hecho menos de 15 dianas en una temporada y con 31 años es historia viva. «Me ficharon para hacer goles, pero era imposible pensar en hacer tantos en un club. Eso supone regularidad que es lo más difícil en el fútbol». Para entender su dimensión, en clave club ha superado al Guaje en número de goles con el Valencia. «Decir que llevo uno más que David Villa es decir mucho; es un pedazo de delantero, compararme con él es hacerlo con un jugadorazo que ha hecho historia», reseñó.

Estos días ha recibido todo tipo de felicitaciones. Sus 130 goles han sido tendencia. El club, LaLiga, la Primera Iberdrola, compañeras, rivales, entrenadores... hasta la FIFA le ha dado la enhorabuena. «Han habido goles que han dado victorias, goles bonitos, los que sirvieron para llegar a la final de la Copa de la Reina». Mapi se queda con los que sirven para sumar para el equipo.