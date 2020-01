José Luis Gayà, referente del vestuario y uno sus capitanes, se ha mojado sin paños calientes por la continuidad de un jugador necesario para el equipo, Rodrigo Moreno. A pocos días del cierre del mercado se sigue especulando con la posible salida, sobre lo que el '14' ha comentado: "Yo como jugador no entendería que se vendiera a Rodrigo. No va a venir un jugador como él, hay muy pocos como él. Nosotros queremos que esté, que siga al menos hasta final de temporada en el equipo, y luego ya se verá".

Esta es la comparecencia de José Gayà en la zona mixta:

Llevábamos dos partidos con una imagen que no éramos nosotros. Hoy quedamos muy felices por la victoria delante de nuestra gente. Se ha demostrado que estamos a tiempo de cambiar la imagen de la Supercopa o del partido en Mallorca. Mestalla es un fortín y hay que seguir por esa línea"

En Mallorca fue crítico con la intensidad del equipo

"Sí, fui crítico, pero dije la realidad. Hay que ser claros, llevábamos dos partidos en los que no dábamos el 200 %. Si no juegas con la intensidad de hoy, es muy difícil. Aquí en Mestalla se puede ganar, pero fuera es imposible. Esta intensidad hay que aplicarla en todos los partidos, seguir y mejorar"

Sin Parejo, sin Rodrigo en el once... ¿Se ha reivindicado el Valencia como grupo?

"Hemos hecho un partidazo. En las primeras disputadas se ha visto la intensidad de la que hablé estos días. Desde el principio se ha visto un Valencia CF diferente a los dos anteriores con Madrid y Mallorca. Pero bueno, este es el Valencia CF al que estábamos acostumbrados, llevamos dos años comptiendo al máximo nivel. Que se quede en dos partidos y no ocurra más veces.. Hay que salir con esa intensidad porque nos estamos jugando cosas muy importantes"

Polémica arbitral

"Creo que no ve a Ferran. Él mismo había dado la ley de la ventaja y tenía que haber seguido. Me ha dicho que no lo ha visto, pero si es así por qué dio la ley de la ventaja... Respecto al gol, no entendemos por qué lo anula, pensamos que nos han quitado un gol... No entendemos y me gustaría que algún experto aclara esa jugada y no se deje así, queremos saber el porqué del gol anulado"

¿Ha sido el partido más completo de la temporada?

"Sin dos jugadores clave, hicimos un partidazo a todos los niveles. Con esta actitud e intensidad es muy difícil que alguien nos supera, el Valencia así compite con cualquiera. Lo hemos demostrado todo el año. Sí ha sido un partido muy completo, pero con balón nos ha faltado más, si bien generamos muchas ocasiones"

Posible salida de Rodrigo

"Rodrigo para nosotros es un jugador diferencial, ojalá que no se vaya, hace mucha falta. No hemos hablado con él, ojalá se quede"

¿Como valenciano no le dirías a Ferran que renueve y se que muchos años aquí?

"Todos los jugadores buenos queremos que estén con nosotros. Ojalá que renueve y esté con nosotros, que podamos seguir compartiendo momentos juntos"

¿Entiende que un club como el Valencia CF pueda perder a un jugador básico como Rodrigo a tan pocos días del final del mercado?

"Yo, como jugador, no lo entendería que se vendiera a Rodrigo. No va a venir un jugador como él, porque hay pocos como él. Nosotros queremos que esté, que siga con nosotros, al menos, hasta final de temporada y luego ya se verá"