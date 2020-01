El Valencia planta al Barça

Todos mirando a Rodrigo y la gloria estaba reservada, otra vez, para Maxi Gómez, candidato número al trono de los ídolos en Mestalla. El Valencia, que continuaba bajo sospecha, encontró las certezas que le faltaban a través del uruguayo, que ya venía de haber sido diferencial en el atolladero de la Copa. En un partido de mucho oficio en el Valencia y nulo fútbol en el Barça, la actuación de Maxi, y eso que falló un penalti al principio, fue portentosa. Con unos números de escándalo, entre ellos los que lo acreditan como el mejo goleador, sus señales continúan siendo excelentes. Marcó dos goles, estuvo en todas las acciones de peligro y fue el hombre clave en la victoria. Su contribución, hasta que se marchó con molestias, fue tremenda. Encima en el día perfecto para consagrarse. El resultado, hasta inapelable, incluso se quedó corto.

Resulta paradójico que una de las mejores versiones del Valencia, cuyo compromiso en estos envites no se discute, llegara sin los dos futbolistas que hasta ahora mejor definían su estilo: Parejo y un Rodrigo que, a la espera de que el Barça se deje de racanearlo, entró a la hora. La mejoría en Las Gaunas no había sido nada del otro mundo, así que con las malas sensaciones todavía en la mochila al equipo se le exigía que compitiese, no tanto que jugase, con tal de cambiar la dinámica. Lo consiguió. El equipo, que mantuvo el control emocional después de que la parada de Ter Stegen en el penalti, saltó al césped yendo a lo suyo y se mostró diligente en la lectura del juego. Encontró la fórmula para hacer daño por los costados. Y atrás, con Gabriel Paulista y Garay no concedió ni una.

El balón para el Barça, qué menos. Y el Valencia a pegar latigazos. El primero no tardó ni 10 minutos. Sin embargo, una jugada llamada a cambiar el guión del partido se quedó en nada. El Valencia desaaprovechó el penalti y, en la primera de las muchas decisiones discutibles de Gil Manzano, lo que podría haber sido una roja para Piqué no pasó de amarilla. Perdonaba el equipo de Celades, que no castigaba con goles a un Barça convertido en un sucedáneo de lo que le gustaría.

Para entonces, antes de los goles, Maxi ya estaba opositando a protagonista. Estuvo en todas las jugadas claves: el penalti, un misil que dobló los guantes de Ter Stegen, repelido por el larguero, y hasta la falta de Umtiti en el centro del campo con la que Gil Manzano, por mucho que reconociera su precipitación, puso a Mestalla de uñas por no conceder la ley de la ventaja. El contragolpe no nato de Ferran presagiaba una situación clara. A nadie le habría sorprendido llegar al descanso con el Valencia ganando de dos o tres goles. Estaba escrito que el gol tenía que llegar. Y que lo marcaría Maxi. Así fue. Lo que parecía una mala decisión se convirtió en una prolongación para Gayá. La fortuna ajustó cuentas con él al devolverle lo que había quitado. Su disparo, que iba fuera, acabó dentro tras impactar en Jordi Alba.

Quique Setién, que se ha tirado años diciendo que se habría cortado el meñique por estar a las órdenes de Cruyff, le ha sacado partido a su cartel pero ahora que tiene el cargo, le queda grande. El equipo en el que quiso jugar y al que aspiraba a entrenar ya es suyo, pero la teoría es una cosa y, visto lo visto, la práctica otra. Sus primeros partidos distan de la tierra prometida. Lo único que tiene el Barça con él es el balón, que le sale por las orejas. Todo lo demás le falta: la sincronización, las basculaciones, la velocidad, la verticalidad, el equilibrio, la profundidad. El Barça se ha instalado, por obra y gracia de Bartomeu, en un zona de transición no forzada. Ni Messi salió al rescate. El argentino apareció con una falta al limbo. Las mejores ocasiones se las regaló el Valencia. Jaume dudó en la salida, le pasó una bomba de relojería a Soler y, con el equipo a contrapie, nadie dio el zarpazo. Posesión toda, disparos ninguno. Messi se impacientaba y, sin un Luis Suárez al que dirigir su mirada, a su alrededor no aparecía nadie.

El partido siguió tan vertiginoso como había arrancado. Piqué se armó un lío y cometió penalti. Soler, de primeras, habilitó a Gayá, que se sintió como pez en el agua en el área. El lateral clamó para que fuese roja, en balde. Pero Maxi, cogiendo la responsabilidad en ausencia de Parejo, lo falló. Demasiado tiempo esperando en el punto de penlti mientras el VAR revisaba la jugada. Ter Stegen, bailando sobre la línea, le comió la tostada al adivinarle el disparo. El Barça concedía en defensa pero, pese al golpe anímico del fallo, el Valencia no perdió la compostura. Piqué, que no tenía el día, rozó el gol en propia en un rechace ante Gameiro.

Setién, cuya propuesta no dejaba de ser, por compleja que parezca, sota, caballo y rey, congestionó el fútbol por el centro y ante esa realidad, mientras coleccionaban pases en tierra de nadie, el Valencia tiró por el atajo de los costados. Bastaba con no cometer errores y mantener la concentración. Y que Gil Manzano le dejara hacer. El árbitro volvió a equivocarse y lo reconoció en el acto. Ferran enfilaba portería, pero le negaron la ley de la ventaja. Se diluyó el contragolpe con la amarilla a Umtiti, que se sacrificó tumbando a Maxi. Al descanso se llegaba con el Valencia teniendo las ideas muy claras, el Barça cabizbajo y música de viento en Mestalla contra el trencilla, señal de que la victoria estaba a tiro.

La propuesta de Celades funcionaba. El técnico volvió a tirar de lógica y, sin Parejo, apostó por un centro del campo de zapa con Coquelin y Kondogbia, una pareja siempre en sospecha pero que funcionó como nunca. La impresión también era aplicable a los delanteros: el estreno de Maxi y Gameiro en Palma no podía haber sido peor, pero el uruguayo fue un peligro constante y el francés, aunque a menor intensidad, salía siempre en las fotos de peligro. Con Rodrigo en segundo plano, lo que de salida quitaba presión, la duda volvía a estar en quién haría su papel. Podría haber sido Kang In, como en Logroño, pero el técnico lo vio demasiado tierno. Igual que a Soler para ponerlo de salida por dentro. La cuestión es que el Barça, vulnerable, se partía y ofrecía líneas de pase por fuera.

Necesitado de colmillo, Setién salíó del descanso con un azote inesperado de Ansu Fati. Pero la réplica de Maxi fue inmediata. El Valencia siguió porfiando por la victoria. La realidad golpeó al Barça en la cara, que se vio en la obligación, antes de la hora, de dejarse de florituras: fuera Arthur, dentro Arturo Vidal. El chileno afiló a su equipo, que enganchó dos situaciones seguidas: una que cortó Paulista y otra en la que Messi chutó fuera. Pero el Barça, que ganó metros, siguió sin claridad. Volvió a intentarlo Messi, ante el que Jaume respondió seguro en un intento de falta. La pegada la tenía el Valencia con Maxi. Hasta Gabriel se sumó a la fiesta con el tercero, anulado por una discutible falta previa. Gil Manzano volvió a coronarse ordenando sacar de nuevo el córner. Por fortuna nada podía aguar ya la fiesta.

Ficha técnica:

2. Valencia: Doménech, Wass, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler (Sobrino, m.89), Ferrán; Gameiro (Rodrigo, m.59) y Maxi Gómez (Jaume Costa, m.80).

0. Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (Arturo Vidal, m.56), Busquets, De Jong (Rakitic, m.85); Ansu Fati (Collado, m.85), Messi y Griezmann.

Goles: 1-0, m.47: Maxi Gómez. 2-0, m.77: Maxi Gómez.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó por el Valencia a Coquelin, y por el Barcelona a Piqué, Umtiti y Busquets.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga santander disputado en Mestalla ante 40.000 espectadores.