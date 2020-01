Rodrigo: las horas decisivas

Arranca la semana definitiva del mercado de fichajes de invierno con el futuro de Rodrigo Moreno todavía en el aire. El interés del FC Barcelona, aunque no se ha transformado en una oferta convincente para el Valencia CF, sigue siendo una amenaza hasta el 31 de enero a menos que antes el club azulgrana se decante por otro delantero para suplir la baja de Luis Suárez.

Aunque la opinión de su entrenador es clara: Rodrigo es el hombre. De hecho, todo comienza con el relevo en el banquillo del Barça de Setién por Ernesto Valverde. El nuevo técnico, tras revisar con la secretaría técnica todo el trabajo realizado y las opciones para reforzar la delantera, es quien pone sobre la mesa el nombre del futbolista del Valencia CF, y a partir de ese momento Rodrigo pasa a ser el objetivo prioritario por delante de otros como Aubameyang (Arsenal), Werner (Leipzig) o Lautaro (Inter).

El problema del Barcelona es que puede asumir el coste de una operación de ese calibre, ha de buscar una cesión y convencer al Valencia de que acepte una venta aplazada al próximo ejercicio, es decir a partir del 1 de julio. Se pone en contacto con el padre del futbolista y con Jorge Mendes para que le ayuden a llevar adelante el fichaje, la sorpresa llega cuando el club azulgrana ni siquiera se compromete a fichar al jugador, quiere que la opción de compra no sea obligada, una situación que no acepta el club de Mestalla.

Mientras, el Barça trata de suavizarlo ofreciendo futbolistas que no cuentan para su proyecto como el lateral Wagué y el delantero Abel Ruiz, que estaba cerca de salir rumbo al Sporting de Portugal. Esto no hace más que enfadar todavía más al máximo accionista del Valencia CF Peter Lim. Lo mismo que el hecho de que el propio Quique Setién hable en rueda de prensa de Rodrigo a pocas horas de un partido que iba a enfrentar en Mestalla a ambos equipos este sábado. "Es un jugador extraordinario, le puede complicar la vida a cualquiera y yo habría preferido que no hubiera jugado. Pero el nivel del Valencia CF es alto, con o sin Rodrigo", decía.

El Valencia CF no tenía intención de traspasar a Rodrigo Moreno en este mercado de enero, de hecho cuenta con él para los retos que tiene por delante el equipo y solo cedería a vender pro una cantidad que estaría en torno a los 60 millones de euros, lo mismo que el pasado verano cuando fue el Atlético de Madrid el que pugnó por su fichaje. Y siempre que tenga un sustituto a tiro que ofrezca garantías suficientes. Todo ingredientes que hacen más complicado que el fichaje siga adelante.

Barça y Valencia se vieron este sábado en el partido que el equipo de Albert Celades acabó ganando por 2-0, pero no hubo ningún avance significativo. Es más, Rodrigo jugó en la segunda mitad y ayudó a la victoria del equipo. Se acerca el cierre del mercado y queda ver qué movimientos hace el FC Barcelona a la desesperada, desde Francia llegaba el interés por el fichaje del ex del Sevilla Ben Yedder, ahora en el Mónaco, opción que descartaría definitivamente a Roldrigo.