El Valencia pierde ante el Athletic y ya suma diez partidos sin ganar

El Valencia Femenino perdió por la mínima en Lezama ante el Athletic Femenino en un encuentro en el que las valencianistas aguantaron el 0-0 hasta el minuto 75, pero en el que no gozaron de grandes oportunidades y tras el que ya suman diez jornadas sin conocer la victoria.



El ritmo de los primeros quince minutos del encuentro lo llevó el Athletic, que dominaba el balón, pero no conseguía crear ocasiones claras de peligro ante un Valencia que estaba muy bien posicionado en el campo.



Al borde del descanso llegaron las opciones más claras de las locales con un disparo de Erika tras una buena acción con Damaris que despejó Pi a córner y un disparo desde fuera del área de María Díaz que sacó Pi, pero el marcador no varió en Lezama y ambos conjuntos se fueron al descanso con 0-0.





?? El #AthleticClubFem vuelve a la senda de la victoria tras imponerse por la mínima al @VCF_Femenino en Lezama.



?? Resumen con las mejores acciones del encuentro ????#AthleticValencia pic.twitter.com/ZNXTVM18lX — Athletic Club (@AthleticClub) January 26, 2020



Ficha técnica:

Las leonas seguían buscando el gol y en el 58 tuvieron otra gran ocasión con un disparo de Maite Oroz desde fuera del área que se estrelló en el travesaño de la portería valencianista., marcador con el que acabaría el encuentro.: Ainhoa, Moraza (Eunate m.73), Gimbert, Garazi, Oihane, Oroz, Damaris, Valdezate (Lucía García, m.53), María Díaz (Ogiza, m.85), Erika (Sarriegi, m.90) y Azkona: Pi, Viola Calligaris, Van den Berg , Pujadas, Bea Beltrán, Guerrero (Sandra, m.82), Curtin ( Coleman , m.72), Gaitán , Carol, Bonsegundo (Flores, m.82) y Mari Paz : 1-0, min. 75 Lucía GarcíaÁrbitra: González Sánchez (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a la valencianista Carol Férez (m.22) y a la local Moraza (m.33).: partido de la jornada 18 de la Primera Iberdrola 2019-20 disputado en las instalaciones de Lezama.