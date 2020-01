Maxi Gómez ya iguala un destacado registro de Alcácer en 2016

Nadie desde Paco Alcácer lo había hecho, hasta que llegó Maxi Gómez al Valencia CF. Este es el registro que logró el uruguayo con su doblete ante el Barcelona

Maxi Gómez ha sido, sin duda, uno de los jugadores de la Jornada 21 en LaLiga Santander. De hecho, cómo no, está incluido en el once ideal de SUPER, junto a otros cuatro valencianistas. No es para menos, puesto que los hombres de Albert Celades vencieron y convencieron tras unos partidos más regulares ante el líder, el Barcelona.

Qué gran tarde para el Valencia CF la que se vivió en Mestalla el pasado sábado. El 2-0 se quedó corto en un duelo en el que los locales fueron superiores en todos los sentidos ante los hombres de Quique Setién, que en ningún momento estuvieron cómodos en el partido.

Maxi Gómez, con un doblete, guió al Valencia CF y escaló hasta los 9 tantos en LaLiga Santander. Suma y sigue para el charrúa, que se ha convertido en un ídolo para Mestalla.

Curiosamente, ante el Barcelona logró igualar el registro de otro de los jugadores que marca un antes y un después en Mestalla, como lo fue Paco Alcácer. Maxi Gómez, tal y como la agencia Opta, ya es el segundo jugador del Valencia CF que marca un doblete en un mismo partido después de haber fallado anteriormente un penalti en el siglo XXI. Un mérito total y un ejemplo de garra y superación, puesto que Maxi no bajó los goles tras errar la pena máxima con el 0-0 y marchó con el mismo entusiasmo a por el gol. Esto no ocurría desde 2016, con Paco Alcácer como protagonista. El atacante de Torrent, a quien se ha vinculado en las últimas horas con el cuadro de Celades para el cierre de este mercado, también falló un penalti en abril de 2016. Luego terminó marcando un triplete.