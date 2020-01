Rodrigo son 60... y un jugador del Barça encaja en la operación

Sigue en marcha el culebrón Rodrigo. Después de las dos negativas del Valencia CF al FC Barcelona de la semana pasada, este lunes volvieron las negociaciones y de nuevo terminaron sin acuerdo. El Barça no llega a lo que quiere el Valencia CF por Rodrigo y no habrá más negociaciones, lo que no significa que la negociación esté rota. Por partes.

Este lunes 27 de enero fue un día duro y de muchas conversaciones. Las dos partes, FC Barcelona y el Valencia CF, se emplazaron para volver a negociar y lo cierto es que lo hacían con el ánimo de cerrar la operación. A tal efecto, el presidente del club blanquinegro, Anil Murthy, se desplazó hasta la ciudad condal de buena mañana, pero si no hubo acuerdo fue por una cuestión muy concreta: el FC Barcelona no llega a lo que pide el Valencia CF. Quiere a Rodrigo pero no tiene los sesenta millones de euros en los que lo ha tasado Peter Lim. Eso sí, sesenta millones de euros y una compra garantizada en verano en caso de que salga ahora en calidad de cedido. En otras palabras, que el Valencia CF no ha cedido respecto a sus pretensiones iniciales.

A pesar de ello, el interés por fichar a Rodrigo por parte del FC Barcelona sigue siendo firme hasta el punto que los dirigentes del club azulgrana creen que todavía es posible. Saben que van contra el reloj pero tratarán de a hacer un último intento para reunir el dinero que exige el club blanquinegro. Para ello pretenden cerrar una serie de salidas en su plantilla que le permitan disponer de margen suficiente para dar esas garantías al Valencia CF. En este sentido, sobre en la rampa de salida azulgrana hay jugadores como el canterano Carlos Pérez, que puede terminar en la Roma de Italia, o incluso el centrocampista croata Ivan Rakitic. Y los jugadores del filial Abel Ruiz, delantero, y Moussa Wagué, lateral derecho. Es por ello que el Barça ha pedido tiempo para llegar a las peticiones del Valencia CF. Estaba previsto que este lunes se llegara a un acuerdo que cristalizara de forma oficial hoy martes, y lo que se ha hecho es prolongarlo un día más, pero no habrá negociación porque el club de Mestalla ya le ha dicho al azulgrana que no se mueve y es el Barça quien se ha de buscar la vida para llegar a esos sesenta millones.

Eso sí, la principal novedad respecto a otras negociaciones es que Valencia CF y Barcelona, además de hablar de la venta de Rodrigo, hablan de otro futbolista que puede entrar en la operación porque encaja en lo que está buscando el club de Mestalla. De momento el nombre no ha trascendido aunque sí se puede afirmar que no se trata de los que intentó meter el Barça la semana pasada en la negociación: Abel Ruiz, Mousa Wagué o Monchu, que es centrocampista y el capitán del Barcelona B. Quien sí ha querido meter en la operación el Valencia CF es el lateral derecho Semedo, pero de momento el Barça se niega. La opción del luso es muy complicada.

A 27 de enero, el Barcelona tiene ya urgencia por firmar un delantero, pero también el Valencia CF quiere saber si finalmente el Barça va a fichar a Rodrigo o no. Sobre ello se ha tratado también en esta reunión y la conclusión es que esto no se puede dilatar hasta el próximo viernes, día en que se cierra el mercado de invierno. El Barcelona pide tiempo para poder concretar entre dos y tres salidas, pero la idea es que este martes o como mucho el miércoles a mediodía haya un desenlace definitivo, en un sentido o en otro.



Paco Alcácer

Y mientras el delantero Paco Alcácer espera en Dortmund. Si el Valencia CF vende a Rodrigo él es el favorito de la lista de atacantes que maneja el club de Mestalla. De momento no ha habido contactos con el Borussia Dortmund por lo que a medida que se acerca que el cierre de mercado, el futbolista de Torrent ha de decidir entre seguir esperando al Valencia CF o aceptar la propuesta que tiene del Villarreal.