Última hora caso Rodrigo: Negociación caliente en Barcelona

El fichaje de Rodrigo Moreno por el FC Barcelona se está cociendo en estos momentos. El Valencia CF ha rechazado ya varias propuestas del club catalán, en la primer quiso abaratar el el pago metiendo en la operación a Moussa Wagué y Abel Ruiz, dos futbolistas con los que no cuenta Quique Setién, y en la segunda oferta no implicaba una compra obligatoria de Rodrigo pero añadía una cláusula de penalización en favor del Valencia CF si el Barça devolvía a Rodrigo a final de temporada. A las dos ofertas el conjunto de Mestalla respondió que no la semana pasada, porque insiste en que el FC Barcelona garantice el pago de los sesenta millones de euros en los que ha tasado al delantero.

Esto fue la semana pasada, en esta las negociaciones se han vuelto a reactivar hasta el punto que el de hoy puede ser un día importante, si bien no definitivo. Este periódico ya ha publicado que entre lunes y martes se puede aclarar la operación en un sentido o en otro. De momento el Valencia CF está manos a la obra y los contactos con el club barcelonista están en marcha en estos momentos, hasta el punto que, según ha podido saber SUPER, Anil Murthy, presidente del club blanquinegro, se encuentra en Barcelona.



