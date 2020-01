Celades: "La negociación por Rodrigo está abierta, no hay que esconderla"

Rodrigo ha sido el gran protagonista en la rueda de prensa de Albert Celades en la previa del partido de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. El entrenador del valencia CF ha explicado que la ausencia del delantero del entrenamiento se debe a que está en Barcelona para una consulta médica con el doctor Cugat, y que estaba previsto que se quedara fuera de la lista para este encuentro... aunque por primera vez ha reconocido que exite una negociación en marcha con el FC Barcelona.



Rueda de prensa íntegra

¿Rodrigo se ha ido a Barcelona a pasar la revisión médica con el Barça?

No, tenía una visita de revisión por su lesión con el doctor Cugat que estaba prevista desde hace días y no tiene nada que ver con lo que me dices.



¿Tuvo problemas contra el Barcelona? No se entiende que ahora no juegue.

Rodrigo está bien, estaba previsto así. Hizo un esfuerzo grande por ayudarnos contra el Barcelona y estaba previsto que no participase en la Copa, hemos seguido un plan previsto y no le ha pasado nada, ayer entrenó y hoy no lo ha hecho porque tenía visita con el médico.



Gayà no se mostró muy de acuerdo con la venta de Rodrigo...

Rodrigo es una persona muy querida, tenemos un grupo humanamente muy bueno, es muy querido y cada uno es libre de opinar lo que quiera, él decidió dar esa opinión y yo no tengo mucho más que decir.

¿Le han pedido opinión sobre la venta de Rodrigo?

Tengo comunicación directa con el club, pero las cosas internas se tienen que quedar ahí.



¿Cómo se encuentra en medio de este final de mercado?

Estoy bien, siempre surgen cocas y en ello estamos, pero me encuentro bien.



El otro día dijiste que si tú decías algo podía influir en el mercado.

A lo mejor me expliqué mal, no era una pregunta sobre Rodrigo, cuando me preguntáis sobre situaciones yo dije que cualquier opinión mía podía cambiar la situación de cualquier jugador, entiendo que intentéis averiguar cosas, pero hay cosas que yo no puedo contar, por eso respondo de la misma manera, nos gustaría decir más cosas, pero la situación es la que es.



¿Sin Rodrigo el equipo es peor?

Rodrigo es un jugador muy bueno, diferencial, por eso lo quiere el Barcelona y los grandes equipos, la negociación está abierta, no hay que esconderla, es un jugador diferente y tenemos la suerte de poder tenerlo.



¿Rodrigo se quiere ir al Barcelona?

Rodrigo y yo hemos hablado sobre e l tema pero entiende que no pueda hacer pública una opinión privada sobre lo que el jugador quiera.



¿Tienes ganas de que cierre el mercado?

Habrá otras cosas.... y otras dudas, algunas las podré contar, otras no, tampoco va a pasar nada especial, vamos a seguir adaptándonos al día a día e intentar gestionarlas de la mejor manera.



¿Nota al vestuario descentrado por todo lo que rodea al mercado?

Los que somos profesionales de esto conocemos estas situaciones, a algunos le ha tocado en primera persona y otros lo han visto en sus compañeros. Es una cosa más, es su profesión y están centrados en lo que pueden controlar y preparándose para el partido.



¿Le gustaría que entrar algún futbolista en la operación Rodrigo sin entrar en nombres?

Lo siento mucho, pero no puedo contestar estas cosas.



¿Se parecen algo Rodrigo y Alcácer?

Tampoco quiero contestarte eso porque no voy hablar sobre el mercado.



¿Conoces a Florenzi y tienes previsto conocerlo?

No puedo entrar a valorar cada noticia que sale del mercado,.



¿Rodrigo se ha despedido?

No que yo sepa.

¿Acabarías con el mercado de invierno? Parece que solo favorece a los grandes.

Cualquier mercado les favorece, cuando uno tiene dinero es mucho más fácil comprar, todos los mercados son favorables, está así montado, es una ventana compleja porque no hay mucho para hacer cosas, pero todos los clubes están preparados para cualquier oportunidad y nosotros estamos para eso con la secretaría técnica que está siguiendo jugadores en el mercado y abriendo oportunidades .



¿Cree que el 1 de marzo tendrá mejor equipo?

No tengo ni idea, cuando acabe el mercado analizaremos las cosas