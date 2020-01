Rodrigo Moreno ya está en València. El delantero ha regresado a la ciudad deportiva de Paterna a la espera de que se resuelvan las negociaciones abiertas entre el Valencia y el Barcelona. El delantero ha llegado a las instalaciones blanquinegras a las 19:00 horas en una furgoneta del club acompañado por Jasper Cillessen y Manu Vallejo. Rodrigo ha regresado de Barcelona por carretera después de pasar revisión médica en la clínica del Doctor Ramón Cugat de Barcelona.

El hispano-brasileño no ha entrado en la lista de convocados para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa y el miércoles está previsto que trabaje en Paterna junto a los lesionados y los jugadores no convocados.