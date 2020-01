"¿Florenzi? No quiero meter la pata y anticiparme"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades destacó la dificultad de jugar en un campo "embarrado" y de que fue una "típica" eliminatoria de Copa. No obstante el técnico también dejó entrever que Florenzi está próximo a recalar en Mestalla.



Estas fueron las valoraciones del técnico:



Ha costado mucho pasar a cuartos

"Ha sido una típica eliminatoria copera, la Cultural había hecho grandes partidos contra el Huesca y el Atlético y ha sido un partido muy entretenido y bonito donde la Cultural ha demostrado su potencial, hemos podido ganar antes, pero hemos llegado a los penaltis y nos vamos con el pase a la siguiente ronda"

¿Por qué le ha costado tanto al equipo?

"Hay que tener en cuenta la dificultad de jugar en un campo como este, estaba difícil jugar a ras del campo, porque estaba embarrado, estaba mal, pero estoy contento por cómo se han adaptado los jugadores y la mentalidad que han demostrado"

¿Está contento con la primera parte?

"Ha sido un partido difícil, no es fácil, a todos los equipos les cuesta mucho ganar contra equipos de inferior categoría, lo estamos viendo, todo es muy difícil, me siento orgulloso del esfuerzo de los jugadores"

¿Cómo ha visto las decisiones del árbitro?

"Ha habido muchas interrupciones, muchas faltas, no querían continuidad en el juego, especialmente con Parejo, cada vez que tocaba el balón recibía faltas, podía haber sacado alguna tarjeta, pero si el árbitro lo ha decidido así, no pasa nada"

¿Había ensayado los penaltis?

"No como tal, pero sí que es cierto que los jugadores al final de los entrenamientos se quedan a entrenar faltas y penaltis. Muchos de los que han tirado los ensayan diariamente"

¿Qué le parecieron las declaraciones de Anil Murthy?

"No lo he escuchado, pero creo que ha matizado antes del partido o durante y todo ha quedado más claro, pero yo me siento respaldado y no concuerda con lo que estaá pasando, siempre me he sentido bien tratado desde que llegué. He sentido desde que llegué el respaldo y he tomado las decisiones con independencia, nadie me ha dicho nada y los hechos son los que son"

¿Rodrigo se queda?

"No sé cómo está la cosa. Vamos a esperar a que acabe el mercado y cuando acabe el mercado lo valoraremos, parece que la situación es como dices, pero hasta que no llegue el último día, esto cambia"

¿Qué nos puede decir del fichaje de Florenzi?

"No tento informaciones sobre esa confirmación que me dices"

El agente ha dicho que vuela mañana a València.

"De verdad, no quiero meter la pata y anticiparme a algo que no sé, si pasa esto el viernes lo podemos hablar, no sé cómo está el tema, de verdad"

¿Le ha sorprendido la Cultural?

"Sabíamos que iba a ser muy difícil, sabemos el nivel que tiene, es un equipo hecho para subir de categoría, hay jugadores de buen nivel y todo eso se refleja en lo que está haciendo en la liga y la Copa y seguro que estará hasta el final luchando por ascender de categoría"

¿Qué tiene Jaume Costa?

"Ha notado unas molestias, pero no parece grave, le costaba continuar y hemos decidido sustituirlo"

¿Podrá estar Rodrigo contra el Celta?

"Vamos a ver la evolución estos días para ver si podemos contar con él"