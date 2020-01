"Lim, Celades, César y yo trabajamos en la misma línea"

Anil Murthy ha concedido una entrevista en VCF MEDIA Ràdio en los prolegómenos del partido de Copa ante la Cultural Leonesa. El presidente del Valencia CF ha abordado varios temas de actualidad, entre ellas la entrevista a la revista digital 'The Athletic' en la que aseguraba que el entrenador debe "ejecutar las instrucciones de Lim como un funcionario. Anil quiso aclarar algunas cosas. Estas han sido sus declaraciones:

Jugamos un partido de Copa 'trampa' ante la Cultural Leonesa, de la que no hay que fiarse€

Llegamos después de una gran victoria ante el FC Barcelona, con confianza, pero avisados porque la Cultural eliminó al Atlético de Madrid. Como siempre, somos ambiciosos, somos los campeones y por eso somos una motivación extra para los rivales. Queremos clasificarnos para los cuartos de final.



¿Está siendo un mercado de fichajes especialmente movido para el Valencia CF?

En realidad, siempre hay mucho movimiento en el mercado, sobre todo para un Valencia CF campeón de Copa y clasificado dos veces seguidas para jugar la Champions League. Tenemos una gran plantilla, de alto nivel, por eso desde el pasado verano hasta ahora hay mucho interés en varios jugadores, casi toda la plantilla, la lista es interminable. Nuestra prioridad es reforzarnos y seguir mejorando, pero por responsabilidad y viabilidad económica, como la gran mayoría de clubes, debemos escuchar ofertas. En ese sentido todos trabajamos juntos en la misma línea buscando lo mejor para el club: el propietario Peter Lim, Albert Celades, César Sánchez y yo. Es difícil mejorar una gran plantilla, pero quedan dos días para el cierre de mercado y juntos queremos conseguirlo.



La sintonía y línea de trabajo de forma conjunta se puso en duda desde algunos medios de comunicación tras el reportaje en 'The Athletic'€

Esta polémica no tiene ningún sentido. Un periodista vino a hacer un reportaje y tuve una conversación con él. No fue una entrevista. Hay cosas de esa conversación en inglés que están mal transcritas, otras mal traducidas. En el mundo anglosajón, la palabra 'funcionario' no es peyorativa, todo lo contrario. Por ejemplo, fui funcionario durante 16 años de mi vida profesional. Todos debemos trabajar alineados con un proyecto basado en la cantera y la sostenibilidad económica del club. Nadie está por encima de los intereses del Valencia CF, ni el entrenador ni su propio presidente. Por eso digo que debemos trabajar como altos funcionarios, todos al servicio de un objetivo común. Con Albert Celades, que está haciendo un gran trabajo, hablo a diario y estamos en total sintonía.