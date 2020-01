Gabriel lidera la resistencia blanquinegra

El portero Jaume Domènech acaparó merecidamente los flashes de las cámaras después de detener dos penas máximas que destrozaron los ánimos locales en el Reino de León. Sin embargo, hasta llegar a ese momento decisivo de la tanda de penaltis el Valencia CF caminó sobre el alambre frente a un correoso rival que envió a casa la semana pasada en el mismo escenario a todo un Atlético de Madrid. Los de Albert Celades, espesos con la pelota en los pies, tuvo que contener en más de una ocasión el ímpetu de un equipo leonés que estrelló a lo largo de 120 minutos de juego –prórroga incluida– dos balones en los postes. Fueron los momentos en los que emergió con personalidad la figura de Gabriel Paulista.

El central es el principal responsable de que el Valencia haya encadenado por primera vez tres partidos sin encajar goles: Logroñés, Barcelona y Cultural. Es la reacción al desastre de Mallorca, donde se recibieron cuatro. Ayer, frente al segundo clasificado del grupo II de Segunda División B, Gabriel comandó una defensa en la que Celades decidió acompañarlo de jugadores menos habituales en la Liga. Diakhaby, acostumbrado a rendir de modo notable contra adversarios de Primera, sufrió más de la cuenta en un contexto distinto. No obstante, quien peor lo pasó fue el joven Thierry Correia en el costado derecho de la zaga. Conforme la eliminatoria se acercaba al tiempo añadido, aumentando con ello la tensión en el campo, los nervios ofrecieron una versión imprecisa del ex jugador del Sporting.

La importancia de Gabriel Paulista se acrecentó en auxilio de sus compañeros en la defensa. Posicionado en la parte derecha del eje central, la concentración, intensidad y experiencia del '5' sirvieron en un par de coberturas a Thierry que limitaron posibles daños en la banda izquierda de la Cultural. El ex de Arsenal y Villarreal continúa haciendo méritos para reforzar la defensa de la selección española en la Eurocopa del próximo verano. En este sentido, el partido del sábado pasado frente al Barça lo reafirmó como alternativa para una línea en la que Luis Enrique no termina de dar con un acompañante de garantías para Sergio Ramos. El rendimiento de Paulista demuestra que puede serlo él. El Barcelona de Messi apenas pisó área y cuando el argentino lo hizo ahí estuvo el brasileño para frenarlo. Este miércoles el brasileño firmó120 minutos perfectos en lo estadístico: Cinco despejes, 100 % de duelos ganados, tres de cinco en los aires, un bloqueo a un peligroso remate, tres de cuatro pases en largo y un 90 % de efectividad en todos sus pases. Incluso, se animó a disparar a portería.

El papel de liderazgo del '5' fue lo más significativo de un Valencia espeso y gris a la hora de elaborar juego. La Cultural le generó un agobio constante mediante un ordenado e intenso bloque que formó en un esquema 4-2-3-1. Parejo y Kondogbia no fluyeron el juego con rapidez y verticalidad. Los leoneses tenían muy claro el plan: Cerrar las vías centrales y abocar al Valencia a las bandas, donde los laterales esperaban siempre de frente a Ferran Torres y Soler. El '8' se sintió especialmente agobiado por una presión asfixiante y faltas continuas.

En un día oscuro en lo futbolístico, en parte también por el estado «blando y embarrado» del campo, el Valencia supo controlar la mayoría de intentos al contragolpe y ataques directos de la 'Cultu'. Pese a ello, el desatino en el área le condenó a sufrir el lanzamiento de penaltis. Instantes en los que Jaume se creció por encima de todos.