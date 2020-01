Celades: "Afrontamos la Copa como tiene que ser en el Valencia CF"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha valorado en la previa del choque de Liga ante el Celta tanto al próximo rival copero, el Granada CF, como a la nueva incorporación en este mercado de invierno, el lateral italiano Alessandro Florenzi. Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico catalán:

Valoración sobre el próximo rival en la Copa, el Granada.

Todo me parece muy difícil, vemos lo que está pasando en la Copa. El formato actual iguala las fuerzas y equipos buenos de Primera han quedado eliminados. El Granada está demostrando mucha fortaleza y regularidad, nosotros vamos a intentar preparar el partido de la mejor manera.

¿Cómo ha visto a Florenzi después de dos entrenamientos?

Bien, son dos entrenamientos con el grupo. Él ha venido en buena forma para jugar, está preparado para ayudarnos desde ya. Valoraremos de qué manera lo podemos utilizar. Florenzi es un jugador de nivel que nos puede ayudar, por eso estoy feliz de que esté con nosotros.

¿Puede llegar a preocuparle un exceso de jugadores de nivel en posiciones como el lateral derecho o la portería?

No me preocupa. La competencia interna es buena para que todos den el máximo, ayuda a mejorar los rendimientos, y no solo pasa en esas dos demarcaciones, pasa en más.

¿Respecto a las palabras en las que el presidente dijo que el entrenador en el Valencia CF es un funcionario, usted, sabiendo lo que pasó con Marcelino, si llegase la instrucción de no priorizar la Copa, qué haría, acataría esa orden de club?

Lo hablé el otro día después del partido, todo esas declaraciones no se correspondían con mi día a día aquí y eso es lo que dije y lo que mantengo. Me siento respetado, escuchado.

¿Ha podido hablar con Rodrigo después de las negociaciones con el Barcelona?

Hemos hablado, él está tranquilo y con ganas de poder jugar y participar, todo está bien.

¿Confía en que el equipo dé ante el Celta su mejor versión, que salga a jugar con la "activación" adecuada?

Vamos a intentar salir con esa activación necesaria desde el primer minuto. Aunque es algo que nos preocupa porque también venimos de un desgaste grande contra la Cultural por la prórroga, el campo embarrado... Intentaremos dar lo mejor.

¿Cree que, como en verano, se podrá recuperar al mejor Rodrigo tras otro fichaje frustrado?

Sí, estoy convencido y tenemos la prueba del pasado verano con el fichaje frustrado con el Atlético. Es veterano y tiene experiencia, además todos hemos visto como ha jugado desde entonces.

¿Puede hacer balance de este mercado de invierno?

Todavía no ha acabado. Quedan unas horas, así que vamos a esperar y mañana me hacéis la pregunta.

¿Cuerpo técnico y vestuario, a tres partidos de la final, sienten la posibilidad de ganar la Copa y reeditar la condición de campeón como una prioridad?

Nosotros lo que queremos es ganar siempre y afrontamos cada partido con la mentalidad de ganarlo. Así tiene que ser en un club como es este. Por la ronda en la que estamos, es verdad, no quedan muchos partidos para la final, pero estamos viendo las dificultades que hay en el torneo, como grandes equipos han caído. Nosotros vamos a intentar afrontar el partido con el Granada de la mejor manera, sin pensar más allá, sin pensar en si llegaremos a la final, aún está lejos.

Al decir que el mercado "no ha acabado", ¿es que siente miedo de que aún puede perder a alguien?

Siempre hay incertidumbre, son situaciones que uno no puede controlar si viene alguien y pagan, por ejemplo, una cláusula. Mejor esperar que acabe y hacer una valoración final de lo que ha pasado.

¿Cuánto de cerca vio el adiós de Rodrigo Moreno?

No sé sabe nunca, hay momentos que se ve cerca, otros más lejos. Hay una incertidumbre siempre en medio de una negociación, siempre pasan cosas. Debe tomarse con normalidad y respetar los tiempos.

¿Le gustaría que se diera la salida de Thierry Correia?

Siempre he dicho que Thierry es un jugador de la primera plantilla, con actitud y predisposición fantásticas. Nos ha ayudado y seguirá haciéndolo; salga o no es decisión de club y el propio jugador, pero nosotros estamos contentos de tenerlo.

¿Con cuatro laterales cambia el rol de Daniel Wass?

La competencia es muy buena. A Wass lo hemos utilizado también en el medio, en un costado. Él se puede adaptar y nos ha ofrecido un rendimiento muy bueno hasta ahora y lo seguirá haciendo.

Piccini, por otro lado, hoy ha sido su primer día con el grupo, ha hecho la primera parte. Hay que dejarle continuar con su proceso, con calma, para recuperarse del todo y cuando esté bien, a competir con los demás.

¿Piccini necesita 'mimos' por lo duro que ha sido perderse tantos meses de competición?

Con Piccini he hablado mucho. Ha estado en un proceso muy difícil, una lesión tan larga provoca incertidumbre y no es fácil saber qué pasará. La evolución es muy buena, bajo mi punto de vista, lo mejor es dejarle que se recupere, la realidad es la que es, y la opinión que tenemos de él es muy buena. Ojalá sea pronto su regreso y como uno más.

Objetivo: seguir haciendo un fortín de Mestalla ante el Celta

Ojalá podamos seguir con esa situación. Vamos a jugar contra un equipo lleno de jugadores de talento, con muchísimo nivel de medio campo hacia arriba, pese a su posición en la tabla. No han encontrado regularidad, pero en cualquier momento pueden hacerlo.

¿Qué tal ve a Guedes tras una semana con el grupo? ¿Cree que estará contra la Atalanta?

Está con el grupo varios días, con buenas sensaciones. Ha completado entrenamientos y ha afianzando la recuperación. Estamos muy contentos por su avance en la puesta a punto, nos gustaría verlo disponible muy pronto.

¿Los fracasos en Copa de Atlético y Sevilla cómo pueden influir en la rivalidad con ellos en la Liga?

Al final son dos equipos grandes pelean por todo. Son momebtos difíciles de vivir cuabdo se pierde con rival de menor categoría, pero son instituciones grandes que se repondrán del palo en la Copa. Hay que poner en valor a los que han pasado además. La prueba está en los que yan quedado fuera.

Se le ve deseando que acabe el mercado, ¿tan mal lo ha pasado?

No es esa la cuestión, uno siempre quiere saber con quién puede contar, cuanta más estabilidad haya, pues siempre es mucho mejor.