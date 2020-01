Celades: "Rodrigo está con muchas ganas de jugar "

El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró que tras su frustrado traspaso al Barcelona, el delantero Rodrigo Moreno está deseando jugar este sábado ante el Celta y se mostró seguro de que su rendimiento no se verá afectado.

"Hemos hablado sobre la situación y él está tranquilo y con muchas ganas de poder jugar y de participar y disfrutar de su profesión. En este aspecto todo está bien", señaló en una rueda de prensa.

"Estoy convencido (de que su rendimiento no se verá afectado) y tenemos una prueba real, que es lo que pasó en verano con el fichaje frustrado por el Atlético de Madrid", recordó.

"Todos habéis visto cómo ha jugado desde el verano hasta ahora, a un grandísimo nivel, por eso lo ha querido el Barcelona. Tiene experiencia, ha pasado por esto y esto le ayudará a afrontar lo que viene", añadió.

Celades apuntó que para el partido de este sábado le preocupa que no pase factura el encuentro copero ante la Cultural Leonesa. "Nos preocupa de dónde venimos, de un gran esfuerzo, un partido con prórroga con un campo un poco embarrado que supuso un desgaste muy grande. Intentaremos dar lo mejor", explicó.

Respecto al rival desgranó que "el Celta no está en una buena posición pero está lleno de jugadores de talento, especialmente de medio campo hacia arriba".

"No han podido encontrar estabilidad en el rendimiento pero en cualquier momento pueden retomar ese gran nivel que tienen", advirtió.

Celades se mostró esperanzado por poder contar pronto con Gonçalo Guedes pero no quiso poner un plazo. "Lleva varios días y con buenas sensaciones. Poco a poco va completando entrenamientos y sesiones y afianzando la recuperación. Ojalá pueda ser temprano, nos gustaría que pronto estuviese", reconoció.

También se refirió al reportaje en el que el presidente Anil Murthy aseguró que quería un entrenador que cumpliera las órdenes como un funcionario y señaló que las declaraciones "no se corresponden con mi día a día, siempre me he sentido bien tratado y respaldado".