Simone Zaza, ofrecido para volver al Valencia CF

Las últimas horas de mercado siempre traen sorpresas, la carambola adecuada, una última puerta que se abre. Eso es lo que espera Simone Zaza. El delantero tiene distintas opciones sobre la mesa, pero su gran sueño es LaLiga. Si pudiera elegir destino no tendría dudas: sería el Valencia CF. El agente del italiano ha tocado a distintas puertas, entre ellas, a la de Mestalla. Zaza ha sido ofrecido, pero la alternativa está en la nevera. El club no tiene fichas y tampoco hay espacio para otro nueve con Maxi, Gameiro, Sobrino y Manu Vallejo más Rodrigo. No se contempla movimiento, pese a esa propuesta de regreso de Simone. En el vestuario, en la ciudad y entre la afición se sintió querido, como en casa.

La gente de Zaza está trabajando para buscarle destino; si es en España, mejor. En estas últimas semanas ha sido relacionado con Villarreal, Sevilla y también Getafe, alternativa viva según La Gazzetta dello Sport. Lo que parece claro es que el punta no está cómodo en el Torino y busca encontrarse en otra plaza. La realidad es que no ha vuelto a ser el mismo desde que se marchó del Valencia hace un año y medio.

Decisión importante

Zaza no quiere dar un paso en falso y está analizando lo mejor para su futuro y su presente. De hecho, si nada le cuadra, seguiría en Turín. La Sampdoria (donde ya jugó), un club francés y la doble vía estambulita (Galatasaray y Besiktas) han movido ficha.