"No hemos estado súper brillantes, pero tampoco ha sido una decepción" F. CALABUIG

Albert Celades se mostró contento por la victoria conseguida y el trabajo realizado por el Valencia frente al Real Celta en Mestalla y que deja este sábado noche al equipo entre los cuatro primeros de la clasificación.



Estas fueron sus palabras:



¿Cómo está Garay?

"Está pendinte de pruebas, ya comentaremos, pero aún es pronto para saberlo"

¿Cree que es algo tan grave como un cruzado?

"No lo sabemos ahora mismo, no sabemos lo que tiene, estamos pendiente de las pruebas que le harán mañana, pero no seamos alarmistas sin saber lo que tiene"

¿Por qué ha decidido esta alineación?

"Hemos decidio hacerlo de esta manera porque veníamos de un esfuezo muy grande y queríamos que gente que no jugó de inico el miércoles podiera ayudarnos, queríamos esa frescura y por eso hemos iniciado de esa manera, no hemos estado súper brillantes, pero tampoco ha sido una decepción, podíamos haberlo hecho mejor, pero estoy orgulloso del esfuezo de los jugadores y seguimos avanzando"

¿Ve a Gameiro desenchufado?

"Es un jugador veterano, estamos contentos con su aportración, es verdad que no está marcando goles que es una de sus características principales, no está marcando pero ha hecho otras cosas y estamos contentos con su aportación y volverá a hacer goles, ha salido diez minutos y no es fácil, pero estamos contentos con él"

Se ha sufrido, pero se ha ganado...

"Es cierto que hemos ganado 1-0, pero hemos tenido ocasiones claras que pudieron acabar en gol, estamos contentos, hemos subido en la tabla, pero no cambia mucho, hay que seguir haciendo nuestro camino y es importnate que hemos encadenado cuatro partidos sin encajar gol"



¿Qué importancia le das a estar ya en Champions?

"Es un aliciente más, lo más importante es que vayamos subiendo y ganemos partidos, felicito al equipo porque está haciendo un trabajo magnídico, estamos superando difulctares y seguimos avanzando"

¿Le preocupa el exceso de carga de Soler y Ferran?

"Nos preocupa, claro que sí, como en el caso de Dani, pero hemos tenido bajas y ya vamos recuperando jugadores y volviendo a la normalidad, son dos jugadores que nos están dando mucho y estamos intentado aprovecharnos..."

¿Qué le ha parecido Florenzi?

"Darle la enhorabuena en primer lugar, ha hecho dos entrenamientos, pero venía en forma, y entendimos que la situación era indónea por donde veníamos en la Copa, no queríamos poner a Rodrigo de inicio y por eso lo hemos hecho de esta manera"

Cuatro partidos sin encajar goles desde Mallorca. ¿Qué tecla ha tocado?

"No, nada, esto es mérito de los jugadoires. Estamos aquí para intentar ayudarles, después de Mallorca nos llevamos un chasco todos, pero este equipo no se rinde y lo de Mallorca puede pasar, ojalá no vuelva a pasar, pero nadie está a salvo, solo pensamos en volver a competir de la mejor manera, hemos competido muy bien, en el final de partido hemos hecho un esfuerzo, hemos sabido interpretar las situaciones de juego y estamos muy contentos"

¿Ferran aporta más en banda que por dentro? Parece que sí.

"Estamos de acuerdo, es su posición, pero desde la banda cuando ha jugado por dento lo ha hecho bien, es un jugador que da muy bien rendimiento, pero su posición idónea es la banda"

¿Está por delante de Gameiro o Sobrino?

"No, son situaciones diferentes, ellos son delanteros. Ferran puede hacer esa función de de segundo delantero, por eso lo hemos decidido así. Eso no quiere decir que esté por delante de ellos"

Han cambiado de banda Soler y Ferran. ¿Fue cosa suya?

"Ellos tienne libertad, han sido ellos los que lo han decidido"

¿Se quedó satisfecho con el cierre de mercado?

"Llevo mucho tiempo sin hablar del mercado y ya puedo hablar. Somos los que estamos, hemos traído a Florenzi que nos va a ayudar mucho porque es un jugador de élite y el hecho de que Rodrigo se quede es una alegría muy grande para nosotros. La semana pasada hizo un gran esfuerzo por jugar contra el Barça y es un jugador que tenemos que disfrutar. Es un jugador especial, decisivo, por eso lo ha querido fichar el Barça y el Atlético de Madrid, es un jugador diferencial y hoy su entrada es una alegría. Ha habaido una negociación y yo estaba al tanto, pero estas cosas hasta que no están hechas nunca sabes, por eso no quería hablar"

¿Qué tiene Cillessen para seguir fuera? Jaume se consolida

"De Jasper no dimos parte porque pensamos que iba a jugar enseguida, pero a los tres días comenté que había salido al campo, y eso se ha repetido. Parece que sí, pero todavía tiene moletias en la parte lateral del muslo y por eso no hemos dado parte. A Jaume no hacía falta que estuviera cuatro partidos sin encajar, teníamos una opinión muy buena de él antes igual que de Cillessen. Entró Jaume y lo hizo muy bien, lo está haciendo muy bien y es una alegría muy grande poder elegir entre dos grandes porteros"

¿Lo de Parejo salvando un balón bajo palos estaba ensayado?

"Eso pasa porque a Parejo le encanta el fútbol y como lo sabe todo, y conoce a Iago, ha sido una decisión suya, esa pasión que tiene por el juego es la que ha evitado el gol"

¿Puedes confirmar que Rodirgo te mostró su disponibilidad para jugar?

"Sí sí, totalmente, la verdad es que ha antepuesto el club a lo que podía pasar y eso no se encuentra tan fácilmente. Quiso jugar aún estando en el mercado abierto, es algo que valoramos mucho, tiene que tener un reconocimiento de la afición por lo que ha hecho"

¿En qué situación queda Correia?

"Correia es un jugador más de la plantilla, es un jugador que entrena fantásticamente y estamos contentos de tenerle, es un chico fantástico que nos ha ayudado y nada más. Los que estamos somos lo q ue vamos a acabar la temporada y Thierry es uno más2