El partido de la temporada

El partido marca la temporada. Los próximos 90 minutos en el Puchades pueden determinar decisiones a corto y largo plazo. No es postureo. El Valencia necesita más que nunca del Puchades y de la mejor versión de todos y todas, cuerpo técnico y jugadoras. No es exagerado decir que el equipo está obligado a ganar. El Betis ocupa la penúltima posición –zona de descenso– y queda a dos puntos de Valencia CF y Sporting de Huelva. Todo va a depender de las sensaciones, pero un empate sería otro golpe duro. Es una jornada fronteriza, en todos los sentidos. La derrota podría significar cruzar la línea que te manda de Primera a Reto Iberdrola. Es difícil escapar de la tensión acumulada y de la duda generada por las 10 jornadas sin ganar, pero es el momento de liberarse y terminar con el tormento. Un triunfo sería la inyección de vida que el grupo necesita y lleva buscando desde el mismo momento en el que dobló la rodilla por primera vez.

Es un partido de entrenadora y de líderes, pero también para medir a futbolistas que no ocupan la primera línea de fuego. Todos son conscientes de la importancia. Toca ser responsables, en positivo. No es sólo cuestión de Irene, de Mari Paz, de las capitanas o del fichaje de turno, el proyecto se juega mucho: vida para lo que resta de temporada o vivir en una agonía para la que no está preparado. Eso es lo que más preocupa. Este equipo estaba pensado para competir, ilusionar y crecer desde la zona media. El Betis sí está concienciado para sufrir y se ha reforzado. El Sporting de Huelva es un especialista en vivir desde el alambre, con un técnico y un vestuario especialistas en la guerra de guerrillas. Lo mismo que el Tenerife o el Madrid, también el Sevilla. El Tacón tiene la potencia de fuego del Real Madrid. Todos se han disparado. Habría margen con toda la segunda vuelta y el momento aconseja perspectiva, sangre fría, confianza en el trabajo, pero también se palpa el miedo al descenso.

Pier manda un mensaje de fuerza

El Betis buscó dar un giro con un cambio en el banquillo. Pier Luigi Cherubino sustituyó a Antonio Contreras y han firmado a la portera Anna Buhigas y la delantera Samantha Dewey, las dos norteamericanas. Vienen de empatar ante la Real en Sevilla, donde también ganaron al Madrid. Entre medio, perdieron ante el Depor. Ahora mismo, el mejor aliado del Valencia es el Valencia. Ahora mismo, el peor enemigo del Valencia es el propio Valencia. "Tenemos que sacar casta y personalidad para quedarnos esos tres puntos que, no solo nos dan la posibilidad de sumar, sino de dejar a un rival directo detrás. Va a ser un partido muy complicado, de intensidad y de saber gestionar el nerviosismo", aseguró Irene.

Los tres puntos permitirían hacer catarsis desde la tranquilidad. La Supercopa de Salamanca brinda un par de semanas de trabajo sin partidos hasta la Copa de la Reina, el próximo martes 11 de febrero. El destino obliga al equipo a enfrentarse a sus miedos. Tiene la fuerza del Puchades de su lado, tiene que recuperar su espíritu y dar rienda suelta a su talento. Sólo vale un partido a pura intensidad.

Carol, baja determinante en la mediapunta

Irene Ferreras pierde a Carol Férez, sancionada por acumulación de tarjetas, que vio la amarilla en el campo de Lezama. No es una baja cualquiera. Carol es la segunda máxima goleadora del equipo (cuatro goles), ha participado en los 17 partidos, todos como titular. Es, después de Viola Calligaris, la que más tiempo ha jugado en la plantilla con 1.465 minutos. Elemento fundamental en el juego ofensivo, por asistencia, dinamismo y también llegada. La principal novedad es el regreso a la convocatoria de Naiara Beristain que no estuvo en Lezama por tarjetas. Marta Carro todavía no ha entrado en la lista. La centrocampista está recuperada, cogiendo ritmo.



Estas son las declaraciones de la entrenadora del Valencia CF y del técnico del Betis

Irene Ferreras: "Es un partido de vital importancia. El equipo está mentalizado de que solamente vale ganar. Tenemos que sacar casta y personalidad para quedarnos esos tres puntos que, no solo nos dan la posibilidad de sumar, sino de dejar a un rival directo detrás. Va a ser un partido muy complicado, de intensidad y de saber gestionar el nerviosismo"

Pier: "Final no hay. Es un partido muy importante para seguir en la línea ascendente en la que vamos. Hay un antes y un después del partido de la Real. Vamos a Valencia a ganar. Tenemos la oportunidad de ganar y salir de los puestos de descenso y meter al Valencia abajo como rival directo y es lo que vamos a intentar".