Primeras palabras de Florenzi tras su debut con el Valencia CF

Florenzi es un hombre feliz. El lateral italiano ha debutado este sábado por la noche con el Valencia CF en una importantísima victoria de los de Celades frente al Celta de Vigo. "Soy feliz en el campo y por jugar con este equipo en un estadio fantástico", afirmó.

Posiciones de Champions

"Es nuestro objetivo al final del campeonato, estar entre los primeros cuatro y llegar lo más lejos posible en la Champions. Pero el martes tenemos batalla en la Copa. Agradezco la confianza del míster y deseo devolvérsela en el campo y dar el 100% por la escuadra"

Debut

"Me sentí muy bien, no ha sido difícil gracias a los compañeros que me han ayudado mucho en estos primeros dos días. Me siento muy bien con ellos y esperamos hacer muchas cosas bien"

Consejos de Carboni

"Ha estado muy bien conmigo, hablé con él cuando llegué y me dio algunos consejos sobre cómo son los 'tifosi' y el impacto que tienen en los jugadores"

La afición

"Los tifosi de Mestalla son muy calientes. Siempre que demos todo, estarán con nosotros"

El estilo de juego

"Es muy similar al de la Roma porque el Valencia quiere hacer juego, salir con dos bandas"