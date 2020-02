Decidido: El Valencia CF quiere fichar un recambio para Garay

El Valencia CF entró en alerta la noche del sábado por la lesión de Ezequiel Garay, que se producía horas después de cerrarse el mercado de fichajes de invierno. A falta de que el jugador se sometiera a un nuevo reconocimiento, las sensaciones no eran buenas y ya existía el convencimiento de que la baja del futbolista iba a ser de larga duración. Los pronósticos quedaban confirmados a primera hora de la tarde del domingo, Garay tiene afectado el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no volverá a jugar en lo que resta de temporada, un contratiempo que deja la defensa cogida con pinzas y que además no tiene fácil solución.

Por tanto, la primera decisión confirmada es que el club va a intentar fichar un futbolista para cubrir la baja del argentino, aunque no va a tener fácil dar con un sustituto de garantías debido a los condicionantes que tiene la inscripción de jugadores fuera de los plazos establecidos.



La norma para fichar

En concreto, al artículo 124.3 del Reglamento de la RFEF establece la posibilidad de "autorizarse excepcionalmente la expedición de licencia federativa fuera de los períodos reglamentarios cuando un futbolista de la plantilla cause baja por enfermedad o lesión que lleve consigo un período de inactividad por tiempo superior a cinco meses, ello siempre y cuando la inscripción del futbolista sustituto no requiera la expedición de Certificado de transferencia internacional".

El reglamento, por tanto, permite al Valencia CF fichar ahora pesar de que el mercado ya se cerró, lamentablemente la lesión de Garay lleva consigo un período de inactividad por tiempo superior a cinco meses, aunque las posibilidades se reducen a jugadores de LaLiga (primera y segunda división) o bien futbolistas de cualquier lugar que hayan quedado libres de contrato como máximo el 31 de enero, día en que se cerró la transferencia de jugadores. Además, de momento el club no puede incorporar extracomunitarios por tener las tres plazas cubiertas, al menos mientras Paulista no tenga el pasaporte.

Celades tiene ahora mismo tres centrales en plantilla, Gabriel, Diakhaby y Mangala, aunque el francés apenas ha jugado y suele quedarse fuera de las convocatorias. Resistir hasta final de temporada con los tres parece utópico con tres competiciones por delante, pero el drama es todavía mayor si hablamos de la Champions League. De entrada, Gabriel Paulista está sancionado con dos partidos y no podrá estar en los dos compromisos de octavos de final frente a la Atalanta, en los que el técnico tendría que alinear a la pareja Diakhaby-Malgala sí o sí.

Pero la cosa no acaba ahí. Aunque el club tiene en teoría un mes para solicitar la autorización excepcional que le permitiría incorporar un jugador en lugar de Garay, se da la circunstancia de que el plazo para presentar a la UEFA la lista A para los octavos de final de la Champions concluye este lunes 3 de febrero a las 12 de la noche, un plazo además improrrogable y que lo condiciona todo. Si el Valencia CF quiere fichar un central que pueda jugar esa eliminatoria de octavos, lo tendrá que hacer hoy.



Pocas opciones

La primera opción sometida a debate ha sido la de Jorge Sáenz, central que el Valencia CF tiene cedido en el Celta y que apenas cuenta para el técnico Óscar García. Es un jugador que se podría repescar, aunque precisamente esa inactividad genera muchas dudas. Por lo demás, se está analizando caso por caso futbolistas de otros clubes de LaLiga que podrían salir, la mayoría no titulares en sus clubes. Opciones hay, está la de un viejo conocido como Facundo Roncaglia, actualmente en Osasuna, o Fernando Calero, jugador al que siguió el Valencia en su etapa del Valladolid y que no tiene minutos en el Espanyol. La prioridad, sin embargo, es encontrar un jugador que ofrezca las máximas garantías y que mejore las prestaciones de Mangala. Es, tal como reconocen desde el club, "muy complicado".