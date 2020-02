La victoria se sigue resistiendo al Valencia Mestalla

La Nucía y Valencia Mestalla firmaron las tablas y alargan su racha sin ganar en 2020. El cuadro blanquinegro fue ligeramente superior sobre el verde, pero este dominio no se acabó traduciendo en un resultado ventajoso. La segunda mitad tuvo algo más de intensidad que la primera, pero ninguno de los dos equipos acabó de tener la determinación y el acierto suficiente para decantar la balanza a su favor. Así está la clasificación del Grupo III de Segunda B.

En el cuadro de Chema Sanz debutaron los tres fichajes. Pol Valentín salió de inicio en el lateral derecho supliendo la baja de Javi Jiménez y Sebas Moyano y Neftali ingresaron en la segunda mitad en busca de un tanto que nunca llegó.

La primera parte estaría marcada por la igualdad y el dominio alterno de la contienda. Los valencianistas salían muy bien posicionados al terreno de juego y gozaban de los primeros acercamientos del partido. Cerca del cuarto de hora, de hecho, iba a llegar la mejor ocasión del primer acto a través de Jordi Sánchez que cabeceaba un córner ligeramente por encima de la portería.

La réplica alicantina se demoraba veinte minutos cuando Miñano conectaba una buena chilena que se marchaba por poco y daba alas a los suyos, que empezaban a tener algo más la pelota y buscaban dar amplitud e incidir en ataque a través de centros laterales. El Mestalla contestaba con algún conato de contragolpe buscando a Jordi Sánchez a la espalda de la zaga nuciera. Lo más reseñable de los primeros 45 minutos estaría, no obstante, fuera del rectángulo de juego, pues a falta de algo más de cinco minutos para enfilar el túnel de vestuarios César Ferrando veía la cartulina roja por protestar al árbitro.

El segundo acto empezaría con un Mestalla muy metido y que poco a poco empezaba a encerrar a La Nucía en su área viviendo su mejor momento del partido. Las ocasiones se hicieron esperar cerca de veinte minutos cuando Vicente Esquerdo rozaba el gol olímpico. El susto activó al cuadro alicantino que rebajaba el dominio valencianista y amenazaba la portería de Cristian Rivero a través de centros laterales.

Las mejores opciones, no obstante, seguían corriendo a cargo de los blanquinegros, que estarían cerca de adelantarse de nuevo a través de Sergio Moreno en un mano a mano contra Óscar Fornés. Minutos más tarde Sebas Moyano, redebutando con el equipo blanquinegro, se topaba de nuevo con el meta nuciero amenazando la portería con un gran disparo. El Mestalla buscaba con más ahínco un tanto al que no renunciaba La Nucía, que trataba de salir a la contra y aprovechar cada pelota parada para generar peligro.

A pesar de que ambos conjuntos lo intentaron hasta el final con sus armas, las ocasiones de gol no acabaron de ser muy claras y el marcador no se movería. El duelo directo por la permanencia acababa en un empate que no contentó a nadie y que alarga la mala racha de ambos conjuntos.



Ficha técnica:

La Nucía: Óscar Fornés, Óscar Prats, Neftali, Pedraza, Hermosa, Juanan, I. Forte, Javi Cabezas, Miñano (Fofo, 65'), Titi (Kun, 57') y Agüero (Morgado, 65').

Valencia Mestalla: Cristian Rivero, Pol Valentín, Hugo Guillamón, Guillem Molina (Yunus Musah, 85'), Adrián Guerrero, Adri Gómez, Vicente Esquerdo, José Pascual 'Pascu', Alfred Planas (Sebas Moyano, 67'), Sergio Moreno (Neftali, 75') y Jordi Sánchez.