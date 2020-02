Última hora sobre Ezequiel Garay

«La lesión de Ezequiel Garay es un golpe muy duro para el equipo». Lo dijo Albert Celades, aunque esas palabras las podían haber firmado todos y cada uno de sus compañeros de la plantilla. La tristeza por lo personal se mezcla con la preocupación en lo deportivo. No fue fácil para los jugadores llegar al vestuario de la ciudad deportiva y encontrarse la taquilla del argentino vacía. Muchos no asimilan que 'Eze' no volverá a jugar lo que resta de temporada. Su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ha dejado en estado de 'shock' al grupo. La «familia» se ha quedado coja, pero está más unida que nunca. Todos los futbolistas quisieron enviarle sentidos mensajes de apoyo y ánimo al central. También se volcó Celades. El técnico confirmó la intención de acudir al mercado para fichar un recambio y se 'mojó' para que el club mantenga su propuesta de renovación y las negociaciones lleguen a buen puerto a pesar de su lesión de seis meses. «Ojalá se pueda llegar a un acuerdo», aseguró el entrenador.



Operado en Gijón

Ezequiel Garay se desplazó a Gijón junto a su mujer Tamara Gorro para ser intervenido por el Doctor Antonio Maestro en su clínica de Gijón. Es un médico de plena confianza del jugador. De hecho, ya lo visitó hace tres meses para infiltrarse en la espalda y poder jugar contra el Chelsea. La operación comenzó a las 21:00 y acabó a las 22:40. Permanecerá dos días hospitalizado en Asturias antes de regresar a València y comenzar su proceso de recuperación.

La renovación

El técnico se posicionó públicamente a favor de la renovación de Garay hace un mes -«Ojalá que todo se hubiera solucionado antes, pero ahora lo ideal es que se solucione rápido y bien, que todo el mundo acabe contento y el jugador se sienta querido y valorado»- y dos semanas después ha vuelto a romper una lanza por el argentino. «Pienso que tiene que seguir el curso abierto de la negociación y así me consta, es una baja muy importante, es un golpe muy duro para el equipo y especialmente para Ezequiel que le va a tocar pasar por el quirófano y pasar por una fase muy dura, es una lesión de larga duración. Estaba muy cerca de llegar a un acuerdo y ahora lo que queremos es que se opere, que se vuelva a València y sigan las conversaciones para llegar a un acuerdo. Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma, se van a retomar las conversaciones abiertas hasta antes de la lesión y ojalá se pueda llegar a un acuerdo», aseguraba Celades.

El sustituto

Celades centra ahora todas sus energías en encontrar un sustituto en el mercado. El técnico confirma que el club se plantea el fichaje de un recambio. Eso sí, no podrá jugar los octavos de final de la Champions League. La reglamentación UEFA ya no permite inscribir jugadores que no estén en plantilla. Si llega un nuevo futbolista solo podrá jugar LaLiga y la Copa. «Es cierto que estamos abiertos a hacer incorporaciones porque tenemos esta posibilidad y dentro de esta posibilidad es verdad que en caso de incorporar a este jugador no podrá jugar competiciones UEFA, solo competiciones locales», explicaba.

Sin la urgencia de la Liga de Campeones, el club no va a precipitarse a la hora de rastrear el mercado y elegir un sustituto de 'garantías' a Garay. El problema es que si el mercado de invierno era dicícil, el margen de maniobra ahora es casi nulo. La dirección deportiva solo puede fichar a futbolistas que juguen en competición nacional -Primera o Segunda- y estén en paro desde que arrancó la temporada. «Estamos abiertos estudiando alternativas pero el mercado es mucho más reducido, solo se puede fichar a alguien que esté en España, las opciones son menores y si entendemos que hay una opción la estudiaremos con más detenimiento», señaló Celades. Lo que no sabe el técnico es de cuanto dinero dispondrán para firmar: «Hemos empezado a hablar, pero no hemos hablado de temas económicos ni soy yo el más indicado para hablar de eso», decía.

Diakhaby y Mangala, solo para la Atalanta

El principal problema de Albert Celades en estos momentos es la ida de los octavos de final de la Champions contra el Atalanta del próximo 19 de febrero en San Siro. El Valencia ya no puede inscribir futbolistas en competiciones UEFA y eso obligará al entrenador a afrontar la eliminatoria con lo que tiene. Con Ezequiel Garay lesionado y Gabriel Paulista sancionado -dos partidos-Celades tendrá que echar mano de sus dos únicos centrales disponibles, Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala, o reconvertir a un futbolista de otra demarcación como Francis Coquelin o Daniel Wass.

Diakhaby jugará en San Siro y está llamado a ganar más protagonismo en el equipo con la grave lesión de Garay. Celades espera que el francés dé un paso adelante. «Es un jugador en el que confiamos mucho, si no hubiese tenido las lesiones que tuvo hubiese participado más. Es un momento para que dé un paso adelante y tener un rendimiento mucho más continuo, no tenemos ninguna duda de lo que nos puede dar a pesar de su juventud, lleva muchos años jugando en la élite, sabe lo que es la exigencia de un club como éste y confiamos mucho en su participación».

Menos confianza transmiten las palabras de Celades a la hora de hablar de Mangala. Como dijo con Thierry Correia hace una semana, «es uno más de la plantilla». «Bien, está bien, es un jugador más de la plantilla que hasta ahora no ha jugado demasiado, pero está bien, está preparado y es un componente más de la plantilla. Falta mucho para ese partido, ya veremos cómo llegamos a esa situación, lo que tenemos claro es que no vamos a poder jugar con Garay ni con Paulista, nos tendremos que adaptar».

Celades tendrá que inventarse un central dentro de la plantilla si finalmente no apuesta por Mangala. El técnico, por ejemplo, no alineó al francés contra la Cultural Leonesa de Segunda División B y decidió asegurar con Gabriel Paulista en el centro de la defensa a pesar de su acumulación de partidos. De momento, el técnico no ha valorado ninguna opción 'B' y se tomará su tiempo para decidir. «Aunque fichemos a alguien, ahora no tiene ningún sentido hablar de eso, las bajas llegan como llegan y nos adaptaremos, Mangala como he dicho es un jugador más de la plantilla y cuando lleguemos a los días previos decidiremos qué hacer».