El Valencia Femenino ya busca entrenador

El Valencia CF hizo oficial la no continuidad de Irene a las 16:30 horas. La destitución no tiene nada que ver con la de Óscar Suárez la temporada pasada, que no tenía el apoyo del grupo. Incluso entonces, el equipo nunca llegó a estar tan mal a nivel de resultados, aunque sí de sensaciones. Carol Miranda cerró el curso, pero de manera testimonial. Estaba todo hecho, con el equipo en la zona tibia. La directora deportiva toma las riendas de forma provisional ahora, a la espera de recambio. Viene una semana sin competición por la Supercopa. El martes 11 espera la Copa de la Reina, en Riazor. En un mundo ideal, el nuevo míster estaría listo.

La directiva tenía la decisión tomada por la amenaza del descenso, que sigue quedando a dos puntos, y el miedo a no saber responder –por mentalidad– en una lucha nueva para la plantilla, pensada para crecer desde mitad de tabla. Así está la clasificación de Primera Iberdrola.



15 de 54 puntos posibles

Hubo jugadoras que dejaron un partido tremendo, como Cubedo, con un golpe en el hombro, con problemas en la rodilla. Todo se somete a debate y así no podía seguir. El día que vuelves a clavar el plan de partido, que recuperas las tres centrales y superas a tu rival, apuestas por cambiar de portera y la portera sufre. Mucho castigo y falta de suerte que se busca cambiar con un nuevo técnico. La ley del fútbol...