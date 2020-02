Celades: "No estamos teniendo suerte con el VAR"

Albert Celades fue cuestionado por el gol anulado, el penalti de Jaume Costa y el no señalado por manos en el área del Granada. El entrenador del Valencia CF prefirió morderse la lengua tras la derrota de Los Cármenes que les apea de la Copa del Rey. Estas fueron sus palabras:

¿Qué pasa con el VAR? Hay unas manos en el área del Granada que no va a revisar y en el minuto noventa revisa las de Jaume. No es lógico.

Nos estamos teniendo suerte con el VAR en toda la temporada, cualquier decisión ha sido en nuestra contra. No he visto esa primera jugada, pero es verdad que no estamos teniendo mucha suerte con ello.

Desde que el Valencia se manifestó en contra de la RFEF. ¿Nota arbitrajes diferentes?

Somos muy respetuosos con los árbitros, es una labor difícil, no sé si es suerte... pero todas las jugadas de apreciación han salido en contra pero ¿que podemos hacer? Nada.

¿Por qué hay un gol que anulan por centrímetros y porq euñe s epita en penalti que se pita muy rápido? ¿No le sorprende?

Como hemos tenido situaciones desfavorables ya he dicho que espero que no haya que quejarse para que te traten de la misma manera.

¿Qué le ha parecido el partido?

He visto un partido muy abierto, con muchas ocasiones para los dos equipos, hemos encajado en contra pronto, nos ha hecho ir a remolque, pero hemos reaccionado, hemos hecho una buena parte, ellos han cambiado y ha sido más tranquilo en la segunda. Al final se ha dedicido por la acción del VAR.

Ha recibido muchas ocasiones.

Nos hubiera gustado recibir menos ocasiones y encajar no tan pronto, pero esa manera de jugar nos ha propiciado tener muchas ocasiones, nos ha faltado tener más acierto en la finalización, en el descanso nos hemos podido ir con algo más de ventaja, era un partido que podía caer para cualquier lado y la acción del VAR lo decanta.

¿Te estás mordiendo la lengua con el tema del VAR? ¿Quieres decir algo más y no puedes?

No, no quiero.

Algún día se tendrá que hablar del VAR. ¿Qué tiene que pasar para que se quejen?

Entiendo el enfado y la frustración de la afición, como la que tenemos nosotros, prefiero no dar mi opinión del VAR.

¿Cree que ha tardado mucho en refrescar el equipo? Kondogbia no jugó...

Teníamos alguna duda de si hacer una variación, puede ser, a Kondogbia no le pasa nada, pero Coque no puede jugar el sábado, eso ha concidionado como Wasss... no lo sé, a toro pasado todo es muy sencillo.