El Celta se planta por Jorge Sáenz

El Valencia CF ha topado con un muro en su intento de traerse del Celta de Vigo al central Jorge Sáenz y cubrir con él la baja por lesión de larga duración de Ezequiel Garay. En la mañana de este martes las conversaciones entre César Sánchez, director de Fútbol del Valencia, y Felipe Miñambres, director deportivo de los vigueses, han concluido sin acuerdo, con el mensaje por parte del Celta de que Sáenz se queda al menos hasta el final de la temporada.

El mismo Miñambres lo ha confirmado en torno a las dos del mediodía, en rueda prensa y tras la presentación del ruso Fedor Smolov, nuevo jugador celeste. Según los compañeros de 'Faro de Vigo', el director deportivo ha indicado que el Celta le ha explicado al Valencia CF que no puede desprenderse de Jorge Sáenz en las difíciles circunstancias en las que se está desarrollando esta campaña 19/20 para la entidad de Vigo. "Jorge Sáenz se queda con nosotros hasta final de temporada. Ellos han preguntado, han tenido la baja de Garay pero he hablado con César esta mañana. Les he dicho que nuestra intención es que siga", asegura.

En verano Jorge Sáenz marchó cedido por los de Mestalla al Celta por dos años, hasta el 30 de 2021, fruto de la operación con la que el Valencia CF fichó al delantero Maxi Gómez. Ahora, para poder repescarlo, el Valencia solo podría haberlo hecho con una elevada compensación económica. El Celta no ha puesto ninguna facilidad, ya que con la cesión de David Costas, hace unos días al Almería, Jorge Sáenz ha quedado como cuarto central por detrás de Murillo, Araújo y Aidoo. Óscar García no ha querido exponerse al riesgo de cualquier lesión en el centro de la defensa con el Celta inmerso en zona de descenso.

El Valencia maneja otras alternativas para suplir a Garay, que tendrá que reactivar con el objetivo de competir también hasta final de curso con cuatro centrales. El argentino, operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla, estará todo lo que queda de temporada 19/20 de baja.