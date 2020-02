Granada-Valencia CF: Partido a cara o cruz en Granada para el campeón de Copa del Rey

Como quien no quiere la cosa el Valencia CF está a un partido de meterse en las semifinales de Copa del Rey. El conjunto de Mestalla es el actual campeón de la competición del KO pero en lo que va de temporada ha tenido otros frentes abiertos que han provocado que no se haya visto obligado a prestarle demasiada atención. A ello ha contribuido también el actual formato de la competición, que le permitió 'librarse' de jugar la primera ronda porque estaba en Arabia disputando la Supercopa de España y le ha 'obligado' a jugar ante dos equipos de Segunda B, el Logroñés y la Cultural Leonesa. Ahora se mide a un rival de élite como es el Granada, pero al ser a partido único, el bombo decidió que se jugara en Los Cármenes. Conclusión, que en lo que va de temporada el Valencia CF todavía no ha jugado ningún partido de Copa en Mestalla y como mucho jugará uno, el de semifinales si logra ganar hoy al Granada.

Aún así, alicientes tiene de sobra el Valencia CF en lo que queda de temporada pero eso es una cosa y otra despreciar la Copa del Rey. Meterse en cuartos de la Champions está al alance de pocos clubes y pelear por los cuatro primeros puestos para estar por tercera temporada consecutiva en la Liga de Campeones es un reto y sobre todo el camino que marcará las posibilidades competitivas del club en el medio plazo, pero la Copa es la Copa, dijo Mestalla la temporada pasada. La afición cantó «quiere la Copa, Mestalla quiere la Copa» después de ganar al Villarreal y a pocos días del partido de vuelta de cuartos de final ante el Getafe, y el equipo recogió el testigo. Le dio la vuelta a la eliminatoria con la famosa remontada el día que el balón tocó en Hugo Duro y Kang In presentó sus credenciales, y meses después estaba levantando el título.

El Valencia CF de Marcelino le hizo un guiño a la historia ganando el título en el año del Centenario y haciendo honor al tradicional Bronco y Copero, y nada más feo que salir de la competición por la puerta de atrás. Hoy ganará el Granada o ganará el Valencia CF, en un partido de fútbol todo puede pasar, pero los de Celades han de salir a por la victoria, que no se diga que el campeón hace el ridículo o que el club de Mestalla es un nuevo rico que desprecia el torneo del KO porque lo importante es la Champions.



Está por ver qué hará Albert Celades con el once titular en Los Cármenes teniendo en cuenta el complicado y apretado calendario que tiene por delante su equipo en las próximas semanas, presión que aumentará si se mete en semifinales de Copa que, sin ir más lejos, se juegan ya la semana que viene. Antes tiene que jugar este sábado en Getafe, recibir el día 15 -también sábado- al Atlético de Madrid en Mestalla, viajar a Milán para jugar los octavos de la Champions ante el Atalanta el miércoles 19 de febrero y después Anoeta el sábado 22. Cierra el mes en el coliseo valencianista ante el Betis el sábado 29 a las cuatro de la tarde. Pero la cosa no termina ahí, porque en marzo la carretera sigue empinada, el miércoles día 4 sería la posible vuelta de las semifinales de Copa y a la semana siguiente, martes 10 de marzo en Mestalla, la vuelta de los octavos ante el Atalanta.

Y todo esto jugando además en Liga ante el Alavés el domingo 8 de marzo y en Mestalla ante el Levante el fin de semana del 14 y 15, partido cuya fecha está por determinar. Todo esto hace pensar que. junto a Maxi Gómez. jugará Kang in Lee, que Rodrigo descansará en Granada y que no forzará ni a Gameiro ni a Gayà. Aún así, el once que puede presentar Celades es de plenas garantías siempre y cuando el equipo salte al terreno de juego con espíritu ganador y sin reservar nada, como hizo la temporada pasada cuando llegó la hora de la verdad en la Copa... y ya ha llegado. La Copa no se tira. Viajará para jugar Jaume, el portero que tanto hizo para que el Valencia CF la ganara la temporada pasada, y que hace una semana salvó los cuartos en León parando dos penaltis. Lo hará horas después de haber sido padre por primera vez y por partida doble, niño y niña. La pareja del futbolista de Almenara dio a luz a Jaume y Valentina. Son los 'mellizos de la Copa'.