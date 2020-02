Ojo al 'pique' entre Albelda, Juan Sánchez y Curro Torres: "Los demás corríamos por vosotros"

Cuatro futbolistas históricos del Valencia CF han protagonizado una simpática anécdota a través de las redes sociales, si bien, uno ha sido protagonista por pasiva, Vicente Rodríguez, los otros tres han pasado a la acción. Se trata de David Albelda, Juan Sánchez y Curro Torres.



Todo comenzó cuando una cuenta que rinde homenaje Vicente Rodríguez publicó en redes sociales el resumen del que según el propio Vicente ha sido su mejor partido como valencianista. Fue un Valencia CF 3-0 Deportivo de la Coruña en Mestalla de la temporada 2003/204 que se jugo un seis de marzo. Ese día Vicente hizo los dos primeros goles, el primero de penalti, y asistió a Juan Sánchez en el tercero.



Pues bien, en cuanto la cuenta de Twiter @VicenRdrigzfans publicó el resumen del partido apareció Juan Sánchez con su cuenta personal y dijo "cómo disfruté al lado de él. Gran amigo Vicente", recordando el vídeo con su gol tras asistencia de 'su amigo'.



"El mejor partido como jugador del VCF fue en la temporada del doblete que ganamos al Deportivo 3-0, un partido que nos jugábamos mucho. Tuve la suerte de marcar el primer gol de penalti, luego hice el segundo gol en una contra y en el tercero di una asistencia a Juan Sánchez." pic.twitter.com/NgANPd4K7x — Vicente Rodríguez FAN (@VicenRdrigzfans) February 4, 2020

Y entonces aparece: "Juan, si no es así no marcabas", porque la asistencia dees medida, y el 'Romario de Aldaia' prácticamente solo tiene que rematar de cabeza a placer.Cuando aparecese desatan los truenos, aunque siempre en clave de humor: "Qué pelotazo de erescon tu amigo. Ya corríamos los demás por vosotros".se ve obligado a responder, claro. Le dice a, que era lateral derecho frente a Vicente, que jugaba en banda izquierda: ", que por la derecha no ponías ninguna., cada uno a su faena, ¡cabrones!".Pero Albelda no se calla ni debajo del agua: "No jodas, siempre ibais por la banda izquierda, los amiguitos. Que jeta tenéis".La respuesta de Juan va a directa a la 'yugular' de Curro Torres: "Noooo, a Curro le encataba más una pared que tirar centros".Y rematala faena: "¡Es de locos!".