Palo del Valencia CF al Barça por el caso Rodrigo

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha tenido unas palabras muy duras que cabe interpretar van dirigidas al FC Barcelona con motivo del intento del club catalán en fichar a Rodrigo Moreno el pasado mercado invernal. El Barça quiso fichar al delantero valencianista pero en ningún momento llegó a los sesenta millones de euros que pidió Valencia CF desde el principio hasta el final, y ahora el dirigente blanquinegro lo ha explicado en un periódico digital de Sungapur llamado 'Batzine', que recoge información del club para los valencianistas del país asiático, el presidente ha hablado de la actualidad del reciente mercado de fichajes de enero.

Cuando a Murthy se le pregunta por el caso Rodrigo, es claro y tajante defendiendo y explicando la postura del club en cuanto el FC Barcelona llamó para mostrar su interés en ficharlo. Primero habla de la responsabilidad del club desde el punto de vista financiero para aceptar una buena oferta, y después asegura que la oferta barcelonista jamás llegó a las pretensiones económicas del conjunto de Mestalla: "Tuvimos muchas llamadas por varios de nuestros futbolistas. En el mercado hubo ofertas. Al final, si la oferta es muy buena, entonces tienes que aceptarla como club responsable, antes de comprar has de vender. Tienes que manejar tu economía, por Rodrigo es normal, la última vez fue el Atlético de Madrid, ahora fue el Barça. Pero en el caso de Rodrigo el Valencia CF no recibió una oferta que reflejara la alta calidad del futbolista. Todos saben lo que pedimos por Rodrigo, y si puedes ofrecer una cantidad real, magnífico, si no puedes garantizar un tipo de pago exacto, entonces no podemos seguir adelante. No nos entretendremos con ofertas que no están respaldadas por dinero".



Sobre el interés en Cancelo, Anil confirma que el Valencia CF intentó ficharlo pero no pudo por cuestiones económicas, concretamente la alta ficha que tiene el lateral derecho portugués en el Manchester City: "Era muy difícil. A menudo los jugadores van a clubes ingleses y sus salarios son muy altos para clubes como el Valencia CF. El salario de Cancelo es muy alto y nosotros tenemos que ser realistas con lo que es nuestro presupuesto. El resto del vestuario iba a preguntarse po rqué este jugador gana tanto y yo tan poco. Así es como empieza la inflación en el fútbol. Manejar el salario del vestuario es muy importante".

Descartado Cancelo y también el barcelonista Nélson Semedo por cuestiones financieras, el elegido fue el italiano Florenzi que ya ha debutado con el equipo que entrena Celades: "En este caso el jugador sabe que va a jugar la siguiente ronda de octavos de final de Champions y sabe que va a jugar, así que para él es muy bueno".

Al dirigente blanquinegro se le cuestiona entonces por las posibilidades de fichar jugadores sin ser el club más poderoso en el aspecto económico, y responde que lo que puede ofrecer el Valencia CF a estrellas emergentes es una exposición, es decir, jugar en la Liga española y en la Champions. A tal efecto pone el ejemplo del uruguayo Maxi Gómez, que rechazó una oferta mejore para el del West Ham de la Premier League para jugar en Mestalla: "En el caso de Maxi Gómez, cuando lo firmamos, el jugador tenía ofertas concretas de otros clubes con salarios mucho mayores pero llegamos al acuerdo de que era para él venir al Valencia CF. Venía a jugar y también en Champions. La exposición para el jugador aquí es mucho mejor. Hay que tener una perspectiva a largo plazo como jugador, hay que ser inteligente, ese es el camino. Somos un gran club para estrellas emergentes que tiene la oportunidad de jugar. Vencimos al Ajax y los dejamos fuera de la Champions. ¿Qué otro club les va a dar este tipo de exposición? Maxi es joven e inteligente y decidió que el Valencia CF es el club donde va a crecer, y eso es lo que podemos ofrecer como club único". Tradución de Onda Cero Deportiva Valencia.



