Abidal desliza que Rodrigo no vale 60 millones

Eric Abidal reconoce que "Rodrigo sí nos interesó de verdad" en una extensa entrevista concedida al diario Sport, en la que explica su versión de por qué el FC Barcelona no pudo firmar al delantero por el que el que el Valencia CF pedía 60 millones de euros. Según el director deportivo barcelonista, sin embargo, "no es un tema de dinero", sino de que "el Valencia tenía una posición y el Barça no aceptó sus condiciones, no íbamos a pagar más del precio de mercado", dice respecto al fichaje truncado del delantero.

¿Por qué no se fichó un '9'? "Miro la necesidad. Creo que para nosotros era más un tema de posición o perfil de jugador que pueda jugar en más posiciones. Tenemos futbolistas que son capaces de jugar en esa posición de delantero. Queríamos traer a un jugador top. No íbamos a traer por traer a un cedido sin más. Había oportunidades de mercado y aprendimos del pasado. Trajimos a Boateng y no tuvo protagonismo. No íbamos a firmar a un jugador para tenerlo en el banquillo. No pudo ser y vamos a confiar en los jugadores jóvenes que tenemos. Tienen ilusión, les falta experiencia, pero hay calidad", es la respuesta de Abidal. Solo unas horas después, todo apunta a que el Barça tiene decidido fichar al jugador del Getafe Ángel Rodríguez (32 años) si obtiene el permiso para sustituir la baja de larga duración de Dembélé.

¿No hubo dinero para salir al mercado?, le vuelven a preguntar sobre el reciente mercado de invierno. "No es un tema de dinero. Hay que pensar cómo está el mercado y saber que enfrente tienes otros clubs con otras necesidades. Te cierran la puerta y así es muy difícil. Teníamos dinero, pero las negociaciones eran imposibles por jugadores top".

¿Por qué se truncó la llegada de Rodrigo? "No fue un tema económico. El Valencia tenía una posición y el Barça no aceptó sus condiciones. No íbamos a pagar más del precio de mercado. Teníamos un límite y no íbamos a pasar de ahí".

¿Bakambu pudo venir? "Son jugadores que estaban en la lista. Hablábamos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Hay una lista con jugadores como Giroud, Llorente o Aubameyang, pero por una cosa o por otra decidimos no firmar. Creemos que es lo mejor para el club. Es lógico que en verano sí venga un '9'. Es una necesidad. Sabemos que Suárez volverá fuerte, pero hay que traer un futbolista top en verano. No sabemos si será joven o consolidado. Solo miramos el talento y la adaptación que puedan tener. Hay que pensar que algunos futbolistas top han venido y no e han adaptado bien".