Deportes Cuatro 'felicita' a Peter Lim por la Copa

Pocas horas después de la durísima eliminación del Valencia CF con ese penalti de VAR en los instantes finales del partido, a Manu Carreño, presentador del programa Deportes Cuatro en esta cadena nacional, no se le ocurrió otra cosa que felicitar al máximo accionista del club por la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey.



Estas fueron las desafortunadas palabras que se emitieron para toda España y que la cadena ha colgado en las redes sociales con el vídeo incluido: "Enhorabuena al Granada y enhorabuena a Peter Lim, el dueño del Valencia CF, que no quería que el Valencia CF ganara la Copa y estará contento, imagino, porque ha quedado eliminado el campeón". Un comentario que generó una oleada de respuestas por parte de aficionados valencianistas, que ern su inmensa mayoría consideran el comentario una burla en toda regla hacia un club que es el actual campeón de la competición y merece un respeto.







????? "Enhorabuena a Peter Lim, no quería que el Valencia ganara la Copa del Rey y ya están eliminados, así que estará contento esta mañana"



@manucarreno opina en #DeportesCuatro sobre la eliminación del Valencia https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/6VzMDHjNoD — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 5, 2020

"Cada día sois más tontos", "y tú qué sabrás de lo que quiere o no Peter Lim" o "Manu carroña" son algunos de los comentarios más suaves de aficionados que se pueden leer en Twitter.Manu Carreño, que también presenta el programa informativo El Larguero de la Cadena Ser, asegura en Deportes Cuatro que Peter Lim "no quería que el Valencia CF ganara la Copa",, después de ser destituido como entrenador del equipo en el mes de septiembre.Además de ridiculizar al club y a su propietario en un momento como este, después de caer eliminados en un torneo que la afición soñaba volver a conquistar, pasan por alto en este programa queTambién que Albert Celades, pese a la sobrecarga de partidos y las bajas que tiene,, un equipo que peleó hasta el final y que solo cedió por la intervención del VAR, que después de haber anulado un gol a Rodrigo mostró al árbitro unas manos en el área del Valencia cuando minutos antes no lo hizo en otra jugada que se produjo en la del Granada.