Gayà vuelve con el Valencia CF

El Valencia ha vuelto a los entrenamientos para preparar la batalla del sábado contra el Getafe con la presencia de José Luis Gayà. El lateral izquierdo se ha incorporado al trabajo después de superar las molestias musculares que le impidieron viajar a Granada para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey. El de Pedreguer, que ha saltado al césped de Paterna charlando con Dani Parejo, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y estará a disposición de Albert Celades para el partido de LaLiga contra los azulones. Un refuerzo como un Coliseum.

La baja de Gayà se notó en exceso el martes en el estadio de Los Cármenes. Jaume Costa no cuajó su mejor partido en el Valencia, aunque su rendimiento general en la temporada ha sido más que aceptable. Jaume se vio superado por Dimitri Foulquier en muchas fases del partido y encima tuvo la mala suerte de cometer las manos involuntarias del penalti que transformó Roberto Soldado para subir el definitivo 2-1 final. Gayà estaba dispuesto a forzar para llegar al partido contra el Granada, pero Celades prefirió que se quedara en Paterna descansando de cara a la 'final' por la Champions que el Valencia jugará en el Coliseum. Fue una mezcla entre molestias y descanso. El partido demostró que Gayà es imprescindible.

El '14' es otro de los jugadores más exprimidos de la plantilla. Eso sí, menos que la temporada pasada a las órdenes de Marcelino García Toral. Jaume Costa está permitiendo algunas rotaciones que la temporada pasada no tenía con Toni Lato. En Getafe volverá para vérselas con un viejo conocido como el lateral derecho del Getafe Damián Suárez. El azulón, un futbolista al que el vestuario del Valencia le tiene muchas ganas por los piques de los últimos años, se encuentra en uno de sus mejores momentos de la temporada y viene de marcarle un golazo al Athletic en San Mamés con dos paredes y una definición de delantero. Gayà estará muy pendiente del uruguayo.

El entrenamiento contó con la ausencia precisamente de Jaume Costa. El '3' sufrió un codazo fuerte en el pecho durante el partido y tiene molestias. Celades decidió que no saliera a entrenar por precaución. Tampoco se ejercitó con el grupo Kevin Gameiro. El francés arrastra unos problemas musculares en el sóleo que le impidieron viajar a Granada con el resto de la expedición. Daniel Wass aprovechó que está sancionado el sábado para no salir al campo y hacer trabajo de recuperacion con la tranquilidad que permite no tener que competir este fin de semana. Jasper Cillessen ha entrenado con el grupo y su vuelta a las listas es inminente. Gonçalo Guedes, por su parte, se ejercitó con normalidad después de su vuelta a los terrenos de juego cuatro meses después. Denis Cheryshev y Manu Vallejo siguen trabajando al margen en el gimnasio. Cristiano Piccini, por su parte, continúa incrementando sus cargas de trabajo a la espera de volver al equipo en el mes de marzo. Ya queda menos para el italiano, que se ha convertido en el mejor 'cicerone' para su compatriota y también competencia Alessandro Florenzi.