Ahora toca Bordalás...el peor rival

Ángel Torres presume de entrenador y hace bien. José Bordalás se ha consolidado como uno de los mejores técnicos del fútbol español. Tiene una personalidad y un sello muy marcados; por estructura (4-4-2), exigencia en el trabajo, volumen de acción, intensidad y rendimiento sostenido. Su obra en el Getafe es una carta de presentación sensacional. El Valencia CF conoce bien como se las gastan los azulones. Las últimas temporadas han dado forma a una nueva rivalidad, que ha dejado partidos tremendos, en LaLiga y en Copa del Rey. Sin Marcelino, el nivel de pique bajará un punto, pero el intercambio de golpes reciente mantiene alta la temperatura. El sábado, en el Coliseum, habrá nuevo capítulo. Después del chafón de la eliminación copera en Los Cármenes, Celades buscará reaccionar ante el peor adversario y en el peor escenario posibles. El Getafe es el equipo más duro de LaLiga, en positivo. Si el Granada fue exigente, por ritmo y agresividad, el bloque de José Bordalás está un escalón por encima.

Las señales no son buenas más allá de la energía nueva que puedan sumar Gayà, Kondogbia o Florenzi. El Valencia viene ofreciendo sintomas de fatiga o falta de frescura hace unas semanas. Todo lo contrario que el Getafe. Los madrileños doblaron la rodilla en Copa, ante el Badalona, y la oportunidad de prepararse semana a semana se ha traducido en tres victorias consecutivas –Leganes, Betis y Athletic– con tres porterías a cero. La última derrota fue ante el Real Madrid, que rompió la igualdad a balón parado. El Getafe está sólido en defensa y en ataque. Es uno de los equipos más rentables del campeonato en términos de remates-goles-puntos. Por presupuesto, es el club número doce, pero en la clasificación van terceros, dos puntos por encima del Valencia, que tiene más del doble de límite salarial. Ángel Torres ha confesado que tiene una espina clavada con la Champions y está dispuesto a pelear por el top-4 de LaLiga, de nuevo. La temporada pasada, el Valencia les terminó superando en el esprint final, donde acusaron la presión y pagaron los errores propios.

El mejor Getafe de la historia

El Getafe ha doblado posiciones y ha mantenido el bloque principal, con la excepción de Cabrera –que ha salido al Espanyol hace unos días– y Ángel, que puede cambiar el Coliseum por el Camp Nou... lo pretende el Barça. Esa es la dimensión que ha adquirido el proyecto. En verano se esforzaron por doblar posiciones con futbolistas de garantías como Kenedy, Jason, Fayçal Fajr o Cucurella. En invierno han llegado Chema, Etebo y Deyverson, ideales para el patrón de juego: potencia física, experiencia y en el caso del delantero –ex del Levante– pelea y unas condiciones ideales para el fútbol directo que practican.

El Getafe disfruta del mejor momento de su historia y tiene mucho que ver con Bordalás, el entrenador del ascenso, el entrenador que les ha devuelto a Europa y que les está permitiendo competir contra los grandes sin complejos. Nunca a estas alturas llevaban tantos puntos, 39. Nunca a estas alturas llevaban tantas victorias (11) y habían perdido sólo cinco partidos. Nunca a estas alturas han arrancado la jornada 23 defendiendo la tercera posición. La carrera es larga y el reto es potente, con la eliminatoria ante el Ajax en Europa League a la vuelta de la esquina.

El Getafe se mantiene fiel a sus principios: organización, ataque directo y agresividad, en todas las zonas del campo. La tendencia de otras temporadas se mantiene; son el equipo que más faltas de las cinco grandes ligas comete y son el segundo más tarjeteado, sólo por detrás del Bolonia. El dato insiste en la política de facilidades cero que aplica. Si entiende que tiene frenar al rival, lo frena. El Getafe es uno de los mejores en lo suyo. Su porcentaje de posesión es uno de los más bajos de Europa, pero más llamativo es su volumen de precisión en el pase: el peor entre los clubes de LaLiga, Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Su abecé es balón a la banda y centro al área. Doble pivote para meter y robar, para buscar al delantero. Es el segundo equipo de LaLiga que más juega en largo y el que menos juega en corto. Los números (mirar tablas) perfilan el fútbol que despliegan los de Bordalás; básico, contundente. El Getafe es el equipo con más goles producidos a través de un centro lateral, doce. En balón parado también aparecen destacados. Top-15 de las grandes ligas. Concede muy poco y genera poco, pero Jorge Molina, Mata y Ángel fallan poco. Un punta para fijar y otro para correr. Mucho duelo aéreo ganado, en defensa y en ataque, donde mandan con nueve goles. La batalla está garantizada por nivel táctico, mentalidad, físico, capacidad de sufrimiento y un mínimo técnico a la altura. Así, compite, somete y domina.

Al nivel de Liverpool y City a la hora de marcar tras centro



El Geta va más allá de los tópicos. Podría jugar de otra manera con éxito, probablemente... no. Bordalás ha apostado por competir de una manera y desde esa condición hace el equipo; no han fichado a Deyverson por casualidad. «Hay gente que se empeña en quitarnos méritos», dijó Bordalás tras ganar en San Mamés (0-1). El papel de víctima no le pega nada y se le queda pequeño. Media Europa ya sabe que para superarles hay que igualar en agresividad y luego hacer sentir la diferencia de calidad.

La realidad es que el Getafe es uno de los equipos que mejor compite de Europa. Por ejemplo, sólo el Manchester City concede menos remates por partido (7,6 por 7,4). Los de Bordalás muerden, dominan y hacen daño con muy poquitos pases: balón a la banda y centro o directamente buscan al delantero. Los hombres de los carriles (doble lateral casi siempre) marcan tendencia y Molina, Mata y Ángel aprovechan sus servicios. Liverpool y City, que son máquinas de llegar por fuera y proyectar a los laterales, han conseguido 14 goles. El Geta, 12. Con nueve goles de cabeza manda en LaLiga y sólo Liverpool (Van Dijk), Everton (Calvert-Lewin y Richarlison) e Inter (Lautaro) han hecho más. Mucho peligro.