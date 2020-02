Bordalás discute a Klopp y Pep Guardiola

El Geta va más allá de los tópicos. Podría jugar de otra manera con éxito, probablemente... no. Bordalás ha apostado por competir de una manera y desde esa condición hace el equipo; no han fichado a Deyverson por casualidad. «Hay gente que se empeña en quitarnos méritos», dijó Bordalás tras ganar en San Mamés (0-1). El papel de víctima no le pega nada y se le queda pequeño. Media Europa ya sabe que para superarles hay que igualar en agresividad y luego hacer sentir la diferencia de calidad.

La realidad es que el Getafe es uno de los equipos que mejor compite de Europa. Por ejemplo, sólo el Manchester City concede menos remates por partido (7,6 por 7,4). Los de Bordalás muerden, dominan y hacen daño con muy poquitos pases: balón a la banda y centro o directamente buscan al delantero. Los hombres de los carriles (doble lateral casi siempre) marcan tendencia y Molina, Mata y Ángel aprovechan sus servicios. Liverpool y City, que son máquinas de llegar por fuera y proyectar a los laterales, han conseguido 14 goles. Robertson y Alexander-Arnold, que son piezas fundamentales para el engranaje 'red' en Anfield son el mejor ejemplo. El Getafe por su parte ha llegado a los 12 goles. Con nueve tantos de cabeza manda en LaLiga y sólo Liverpool (Van Dijk), Everton (Calvert-Lewin y Richarlison) e Inter (Lautaro) han hecho más. Mucho peligro para el Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez.