Garay regresa de urgencia a València

Ezequiel Garay regresó la noche del miércoles desde Gijón después de ser sometido a la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo hizo además con urgencia después de ser informado de que su hijo pequeño, Antonio, había sido ingresado en un hospital de la ciudad.

Así lo explicaba su mujer, Tamara Gorro, a través de Instagram Stories: "Estoy en València, en el hospital. Ayer tuvimos que salir de urgencia para València porque me llamaron porque habían tenido que ingresar a mi hijo Antonio. Como comprenderéis no quiero decir diagnóstico porque no he podido hablar con los doctores, ayer llegué muy tarde. Tengo la mente bastante aturdida", escribió.

El ingreso del pequeño se produjo cuando tanto Ezequiel como Tamara continuaban en Gijón, donde el futbolista fue intervenido de la rodilla lesionada en el partido del pasado sábado frente al Celta en Mestalla.

El jugador argentino comienza a partir de ahora su proceso de recuperación y lo hace con este susto inesperado. Tiene seis meses por delante hasta volver a los terrenos de juego.

"Voy a despejar estas piedras en el camino, que se siguen sumando, porque todas las piedras vienen de golpe", escribía también la influencer.