Tamara Gorro revela el problema de su hijo Antonio

Ezequiel Garay y Tamara Gorro regresaron a toda prisa desde Gijón después de recibir la noticia de que su hijo tenía que ser ingresado en un hospital de València la noche de este miércoles. A pesar de que el futbolista acaba de ser operado de la grave lesión en la rodilla, los dos pusieron rumbo a casa con toda urgencia, de hospital a hospital, para estar junto con su pequeño.



Tamara, esposa de Garay, ha explicado a través de Instagram Stories cuál es el problema que sufrió su hijo Antonio, de solo dos años. Lo hace visiblemnente cansada después de muchas horas de tensión y prácticamente sin dormir:



"Esto es un proceso, hay que corroborar los diagnósticos y no a la ligera, y bueno en principio habían visto unas manchitas blancas que le vieron en el pulmón, le han hecho pruebas y me confirman que lo que tiene Antoñete es una Neumonía Bilateral. Dentro de la gravedad, esto no es como se diría moco de pavo, no es nada más. Eso es lo que tiene, lo que pasa es que lo tienen en aislamiento preventivo y es un 'coñazo'", ha explicado la influencer a sus miles de seguidores en las redes, a los que ha obsequiado con una imagen en la cama del hospital junto a su pequeño.