Ángeles o demonios del área

El Coliseum ha citado en Getafe –sábado, 16:00 horas– a los dos delanteros más temibles de la Liga a día de hoy: Maxi Gómez y Ángel Rodríguez. Si el tinerfeño es el artillero que menos minutos necesita en el campo para superar a los porteros rivales, el uruguayo ostenta el porcentaje de eficacia más alto entre todos los goleadores de la competición. Ambos especialistas del área son, sin duda, actores principales de la temporada en España, argumentos fundamentales para que sus equipos estén pujando en la parte noble de la clasificación por asentarse en la zona Champions.

La facilidad para el gol de Ángel y Maxi se ha convertido en uno de los tantos atractivos que reunirá este Getafe-Valencia. Tercero contra quinto de la Liga, separados sólo por dos puntos. Mientras el ex del Celta sobresale en su primer año en un grande con apenas 23 años, el '9' criado en el Tenerife vive la mejor etapa de su carrera pasada la treintena. De hecho, el Barcelona maneja el nombre de un futbolista que a finales de abril cumplirá 33 entre la lista de alternativas para reemplazar a Dembélé, lesionado de gravedad en el bíceps femoral.

El duelo del '9' promete emociones fuertes en el Coliseum. Maxi y Ángel, con nueve dianas cada uno tras 22 jornadas, lanzan al pelotón de perseguidores en una carrera por el 'pichichi' con el mandato de Leo Messi (14 goles) y Karim Benzema (13). Luis Suárez (11) y Chimy Ávila (9), lesionados de larga duración, se han quedado sin opciones de ampliar la cuenta en el camino que queda por delante. Dieciséis jornadas en las que los máximos goleadores de Valencia y Getafe, conforme a los números que registran a día de hoy, se presentan como amenazas reales al máximo artillero sin discusión de las tres últimas campañas: Messi.

Maxi Gómez llega al Coliseum con hambre de gol. El charrúa pretende desquitarse de los tres últimos partidos en que no ha podido dar continuidad al 'doblete' con el que el 25 de enero el Valencia tumbó al Barça (2-0). Después de aquello, Maxi no marcó en los encuentros de Copa frente a la Cultural y el Granada, ni tampoco en la victoria por la mínima ante el Celta (1-0) en la Liga con gol de Carlos Soler. Precisamente, el torneo de la regularidad es el terreno donde más cómodo se siente el uruguayo. Ahí ha hecho nueve de sus diez tantos oficiales en este curso 19/20. El otro fue el testarazo con el que perforó la red de la UD Logroñés en los dieciseisavos de final de Copa.

En la escalada liguera del Valencia Maxi ha sido clave. Siete de sus nueve goles, empezando por los dos al Getafe en la primera vuelta, sirvieron a los de Celades para sumar puntos. El 25 de septiembre el 'tanque' de Paysandú revolucionó al equipo saliendo desde el banquillo y dándose a conocer en Mestalla a lo grande. Los azulones se habían adelantado nada más comenzar con una diana de Jaime Mata. Gómez, en campo desde el minuto 10 por una lesión de Gameiro, remontó al borde la media hora con dos tantos de pura raza. Primero con una tijera en el área para coger en el aire un balón sin dueño y, poco después, arrasando con potencia y cabeceando la pelota en el segundo palo. La afición entró en estado de locura, deseosa de estar ante el goleador que tantos años se espera.

Aquel miércoles en Mestalla Ángel Rodríguez también desenfundó para encontrar la red. A los 69 minutos, el ex del Levante firmó el 3-3 final con una precisa volea en el área. Antes habían anotado Kang In Lee y Jason, cedido por el Valencia. El duelo entre los dos, Maxi y Ángel, se reanudará en unas horas en el Coliseum, escenario en el que el charrúa ansía estrenarse por fin. Credenciales no le faltan al '22' valencianista: Sólo Arturo Vidal (6 goles, 67 %) y Joaquín (7, 44 %) superan la eficacia de Maxi, autor de nueve goles con sólo 22 remates (41 %). Ningún delantero con una cantidad consistente de partidos puede igualarlo.

Del mismo modo, nadie aprovecha su tiempo en el campo mejor que el '9' del Getafe, un gol cada 100 minutos. Ni si quiera Messi (103'). Ángel combate a la competencia de Mata (7 goles en Liga), Jorge Molina (5) y Deyverson –nuevo fichaje que le relegó al banquillo en el 0-2 San Mamés– a golpe de goles.