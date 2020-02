Celades: "Diakhaby tendrá una batalla contra los delanteros del Getafe"

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, asegura que los futbolistas son "conscientes" y están preparados para medirse este sábado a un rival "muy duro": el Getafe. El objetivo de los blanquinegros en el Coliseum es "centrarse en el fútbol" en busca de la victoria frente a un equipo que exigirá máxima "atención" durante 90 minutos. Celades asegura que las molestias de Rodrigo Moreno en la rodilla no le impedirán jugar.

Estado del equipo tras la eliminación en la Copa.

Estamos focalizando en la Liga, en el partido de mañana que, a buen seguro, será muy duro. Vamos a afrontarlo con la mejor mentalidad para obtener un resultado positivo

Rivalidad máxima tras las experiencias de la temporada anterior.

Somos conscientes de lo que pasó, de esa rivalidad desde lo sucedido en la eliminatoria en la Copa del Rey. Pero nos hemos de centrar en el fútbol, en tener la mejor actuación posible para sacar un resultado positivo. Hay poca distancia entre los dos equipos en la clasificación y luchamos por la misma situación



¿Cómo se encuentra la rodilla de Rodrigo Moreno?

Desde la vuelta de la lesión hemos intentado, poco a poco, darle más minutos. Rodrigo ha hecho un esfuerzo grande y lo está haciendo para seguir ayudándonos. Valoramos mucho su actitud, son molestias que no le impiden jugar

Valoración del Getafe.

La clave es que estaremos ante un Getafe que obtiene resultados buenísimos, un rival muy duro, como todos sabemos, que saca mucho rendimiento a lo que hace. Debemos competir de la mejor manera para dar con un resultado positivo

Lesión de Jasper Cillessen.

En su momento no creímos conveniente dar un parte porque pensábamos que contaríamos antes con él. Como habéis visto, él ha hecho entrenamientos, aunque siempre le ha estado incomodando esa molestia. No se encontraba bien y no podíamos contar con él por esa molestia; ahora sigue con ella y hemos decidido dar un parte médico

¿El Getafe le hará modificar el plan de partida?

Tendremos que adaptarnos como hacemos en cada partido. Siempre cada rival tiene sus matices, sabemos de las fortalezas del Getafe e intentaremos minimizarlas, pero tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos nosotros como equipo"

¿Le da rabia esta oportunidad perdida en la Copa del Rey?

Da rabia no por el hecho de lo que ha pasado en estos cuartos, sino por haber perdido nosotros, más frustrante todavía por la forma en la que perdimos. Este formato de partido único iguala mucho las fuerzas y teóricos grandes, como Madrid o Barcelona, no han podido continuar. Hay que valorar a los que han pasado a las semifinales y nosotros, a nuestro camino



¿A qué se refiere cuando habla de dureza en el Getafe?

A que el Getafe es un equipo duro de batir: muy sólido, defensivamente encaja muy pocos goles. Cuando uno va tercero tiene que hacer muchas cosas bien y ellos las hacen"

¿Con qué mentalidad afronta el vestuario el duelo en el Coliseum?

Nosotros tenemos que competir de la mejor manera, dando las mejores respuestas y soluciones en cada momento de dificultad que pueda haber en el partido"



¿Espera un Getafe sobreexcitado, extra motivado? ¿Ustedes son conscientes de que recordarán cómo el Valencia les privó el año pasado de avanzar en la Copa y clasificarse para la Champions League?

Somos conscientes de esa rivalidad y los jugadores lo saben. En este caso, esperamos un Getafe muy bueno,que encaja muy poco y tiene recursos para hacer goles. Si va tercero, es porque hace muchas cosas bien. Tendremos un partido muy difícil





¿La plantilla del Valencia encara esta rivalidad de modo especial o como un partido más?

Nuestro objetivo es centrarnos en el fútbol y estar atentos, prever lo que te puedes encontrar y que no te pille por sorpresa. Somos conscientes, sobre todo los jugadores, de la situación que vivieron contra el Getafe. Reconocemos un equipo rival difícil de batir





¿A día de hoy, como entrenador, siente cierta envidia por la solidez defensiva y dureza que ofrece el Getafe? En Granada el Valencia concedió demasiadas ocasiones.



Me gustaría que fuésemos más sólidos, sí, pero nosotros también tuvimos muchas ocasiones en Granada. Más que en la mayoría de los partidos, en una portería y otra, lo propicio el propio partido. Anteriormente, además, también llevábamos cuatro partidos sin encajar goles. Hay que valorarlo mucho. Es verdad que nos generaron más peligro de lo que nos hubiese gustado. Pero al final, recibimos un gol y uno de penalti tras la situación que ya sabemos como fue... Nos gustaría ganar todos los partidos marcando muchos goles y sin encajar en nuestra portería"

Posibilidad de fichar un sustituto a Garay, lesionado de larga duración.

Mi respuesta es la misma de hace unos días: estamos abiertos a mejorar ,si hay una buena alternativa que encaja"

El otro día habló del paso adelante que debe dar Diakhaby. ¿Ese examen es el partido del Coliseum?

Todos los partidos son exámenes. Un defensa central se enfrenta a delanteros muy buenos en la Liga cada jornada. Seguramente, en Getafe tendrá una batalla con delanteros de calidad y muy buen nivel. Espero que esté centrado y juegue a su máximo nivel, que se supere, que juegue cada vez mejor y eso será lo mejor para el equipo"

¿No da más rabia la eliminación copera viendo como han quedado configuradas las semifinales?

Sí, lo que nos da rabia es el hecho de no haber ganado y no haber llegado más lejos por cómo fue... El formato de partido único da pie a esta situación. A doble partido los grandes tienen una mayor posibilidad de pasar y ahora se ha ajustado más. Creo que se debe valorar como Athletic, Granada, Real Sociedad y Mirandés están en las semifinales tras una gran labor"

Coquelin y Wass, sancionados, han bajado las cargas de trabajo.

Están sancionados y llevan mucha carga de minutos. Así que hemos decidido otro tipo de trabajo, se han quedado dentro y esperemos que les ayude para afrontar lo que viene"

"Tenemos que intentar dar con el mejor rendimiento de Guedes y darle el mejor contexto posible. A mi manera de entender, en la banda o más centrado, como ha hecho siempre, en Granada alternamos esas dos situaciones con Rodrigo o los pocos minutos sin Rodrigo. Lo importante es que recupere su nivel tras tanto tiempo fuera. Necesita más tiempo para retomar su mejor rendimiento, vamos a intentar que eso suceda".