¿A qué se refiere Bordalás?: "Siempre hay intentos de condicionar los partidos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes, en la víspera de enfrentarse al Valencia CF, que su equipo vive ajeno a las posibles polémicas que se puedan generar con el conjunto de Albert Celades y resaltó que el conjunto azulón sólo piensa en el "día a día". El entrenador alicantino asegura que siempre hay "intentos de condicionar" los partidos peri que el Getafe nuncá "lo hemos hecho ni lo haremos".

Este sábado, Getafe y Valencia revivirán un duelo de rivalidad después de los que disputaron con mucha tensión la pasada temporada. También fue polémico el que jugaron en Liga en Mestalla este curso que acabó con un 3-3 que se podría haber deshecho por una posible mano de Marc Cucurella dentro del área que ni el VAR ni el árbitro Munuera Montero pitaron.

Esa jugada aún se recuerda por Valencia y Bordalás declinó entrar en la polémica porque sólo piensa en un choque que, en el caso de ganarlo, asentaría al Getafe en la tercera posición.

"Nosotros intentamos hacer buenos partidos. Intentamos crecer y ser mejores cada día. Sabemos que no es fácil y que hay muchas dificultades. Nos enfrentamos a equipos con un potencial altísimo. El Valencia es un equipazo confeccionado para estar entre los cuatro primeros", dijo.

"Pensamos en nuestro trabajo y en el día a día, no en las polémicas. Los que quieran generar polémicas, es su problema. Siempre ha habido intentos de condicionar los partidos. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Hay grandes profesionales. Los árbitros son los mejores", comentó.

También quiso recordar que al Getafe, en algunas ocasiones, el VAR no le benefició en jugadas dudosas y explicó que la tecnología en el fútbol es buena para acciones reglamentarias mientras que puede generar dudas en otras interpretables.

"Siempre digo que las acciones en las que interviene el VAR son de reglamento, se señalan y son justas. Las que son interpretables, unas veces unos están contentos y otras no. A mí me vienen a la mente cinco de golpe. Tres penaltis el año pasado en Anoeta, un penalti en Mestalla a Jaime Mata, la expulsión injusta de Djené en Mestalla...", indicó.

"El VAR es bueno para el fútbol. Cuando son de reglamento, como un fuera de juego, nadie se queja. Otras son interpretables, como un penalti o una mano que para unos es penalti y para otros no. Nosotros no pensamos en ningún tipo de polémica. Jugamos al fútbol y pensamos solo en fútbol y en el partido de mañana, que es muy interesante", apuntó.

Precisamente, Bordalás calificó al Valencia como un "equipazo" "confeccionado para estar entre los cuatro primeros" que tiene grandes jugadores ante los que el Getafe quiere hacer un gran partido.

Cuestionado por las noticias que situaban al delantero Ángel Rodríguez en el punto de mira del Barcelona, dejó claro que el Getafe siempre estuvo tranquilo porque nunca hubo ningún tipo de contacto con el club madrileño para fichar al jugador canario.

"Sabemos que en el fútbol hay noticias con mayor o menor veracidad. Hablé con el presidente y me dijo que nadie se puso en contacto con el Getafe. No hay que tener ningún tipo de inquietud. Ángel no ha comentado ni ha dicho nada. No iba a hablar con él si no hubiese nada. Otra cosa es que hubiésemos tenido noticias del interés del Barcelona. Pero no había y no tenía sentido contar nada".

Además, manifestó que, después de un tiempo, "sí se está valorando el trabajo del Getafe", clasificado en la tercera posición y para los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"Vamos paso a paso. No pensamos en lo que pueda ocurrir. El fútbol cambia. Ahora estamos todos contentos y felices. Vemos lo que pasa a equipos importantes. No hablamos de nada. Seguimos con nuestra idea. Paso a paso y partido a partido y vamos a ver qué nos depara el futuro. Tener 39 puntos está al alcance de muy pocos. A ver hasta donde somos capaces de llegar".