"Es el peor partido desde que soy entrenador del Valencia, no hemos competido"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades compareció en sala de prensa tras la derrota contra el Getafe admitiendo que es "el peor partido" desde que llegó a Mestalla.



Estas fueron sus valoraciones:

¿Es el peor partido que ha dirigido en el Valencia?

Es el peor partido sin ninguna duda desde que soy entrenador del Valencia, hay que hacer autocrítica, no hemos estado bien en ninguna faceta del juego y por eso ha pasado lo que ha pasado.

Paulista ha dicho que fue una "mierda".

Hemos jugado un partido muy malo, no hemos competido en ningún momento y no hemos estado bien en ninguna faceta del juego, cuando juegas contra un equipo así, como no compitas lo vas a pasar mal y nosotros no hemos competido.

¿Le preocupa que esto empiece a ser una tendencia y el equipo se desinfle?

Hemos tenido un partido malo, pero también buenos, no estoy de acuerdo en que el equipo se desinfle. Hay que hacer autocrítica porque hemos estado muy mal.

¿Es demérito del Valencia y mérito del Getafe?

Un poco de todo, pero yo analizo lo que hace el Valencia y no hemos estado bien en ninguna faceta del juego.

El Valencia no ha tenido capacidad de respuesta. ¿Por qué no hizo cambios antes?

Hemos estados muy incómodos, desde el principio hasta el final, con la expulsión se ha notado todavía más, pero hemos estado incómodos, muy imprecisos y hemos llegado al descanso a cero a pesar de que nos ha costado mucho llegar y ellos llegaban con cierta facilidad, ha sido un mal día y no ha salido nada de lo que habíamos previsto.

Hoy Diakhaby ha sufrido mucho. ¿Contra la Atalanta tiene ya pensado algo para la defensa?

No tengo la cabeza para pensar en eso, estamos dolidos por la derorta y por la manera en que se ha producido, cuando llegue ya veremos.

¿Cómo hay que reaccionar?

No hay que olvidar, hay que aprender de lo bueno y de lo malo, hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado.

¿Cambia el objetivo después de esta derrota?

Es un tropiezo, lo que sí es cierto es que hay mucha igualdad en la Liga y nos toca ser autocríticos, levantarnos y recuperarnos para lo que viene que es mucho.

¿Por qué el Valencia no ha competido? El equipo ha salido desconectado.

No creo que hayamos salido desconectados, hemos salido conectados, pero la realidad es que nos han superado en todo.