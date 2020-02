"La rodilla me limita y me impide estar al 100%, pero no es excusa"

Rodrigo Moreno hizo autocrítica tras el 3-0 del Getafe y reconoció que el Valencia CF "no estuvo a la altura del partido" y se vio "superado en todas las faceras del juego". El delantero, eso sí, aseguró que "no somos un equipo sospechoso de falta de actitud y compromiso" y recordó la remontada de puntos de la temporada pasada para alcanzar la Champions. Estas fueron sus respuestas en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.

Derrota dura en Getafe.

Ha sido una derrota merecida, no hemos estado a la altura del partido, nos han superado en todas las facetas del juego y poco más hay que decir. No es un equipo sospechoso, el equipo ha demostrado capacidad de superación, hay que seguir trabajando y ya está.

¿Por qué el equipo ha salido así? La gente está cabreada.

Es completamente comprensible el cabreo de la gente, el equipo no estuvo bien, pero no somos un equipo sospechoso de falta de actitud y compromiso, ha sido un mal partido, pero el año pasado parecía imposible y en ningún momento este equipo va a bajar los brazos. Hay que mirarse cada uno, lo que no hemos hecho bien y creo que seremos capaces de dar la vuelta como ya hemos hecho veces anteriores.

Paulista ha dicho que el partido fue una "mierda".

Es normal que lo diga caliente nada más salir del campo, peor sí, estamos enfadados con nuestro partido.

¿Cómo estás tú con la rodilla?

Obviamente no estoy al cien por cien, estoy jugando poque tengo que ayudar al equipo porque está siendo un año compliado en lo que a lesiones se refiere, pero no es excusa. Llevo bastante tiempo con molestias en las rodillas, intento estar para ayudar al equipo para sumar porque está siendo un año complicado, me limita y me impide estar al cien por cien, pero no es excusa.

¿Cómo has visto al Getafe?

Es un equipo que a estas alturas de Laliga no va tercero por casualidad, hace muchas cosas bien, lo llevan demostrando dos años y la verdad es que nos han superado y hay que darles la enhorabuena, queda mucho liga, el año pasado estuvimos a trece puntos de la Champions y fuimos capaces de remontar, hay que mirarse en el espejo.

Y ahora el Atlético y la Atalanta.

El fútbol siempre te da oportunidad de ganar después de perder, tenemos la experiencia de Mallorca, perdimos y después le ganamos al Barça, parecía que el equipo había vuelto, hoy se dirá que somos un desastre, pero sabemos lo que somos, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo ante todas las situaciones adversas que hemos tenido, tenemos una gran oportunidad el viernes para darle la vuelta y la Champions es una ilusión para todos.