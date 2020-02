Marcelino García Toral ha vuelto a hablar del Valencia CF. El entrenador del campeón de Copa del Rey, confesó para DAZN sus emociones tras levantar el trofeo con su exequipo y aprovechó para analizar el nuevo formato copero.





?? Un día para la HISTORIA de la Copa del Rey



Marcelino recuerda en @DAZN_ES la machada del @valenciacf ante el Barcelona #CopaDelReyDAZN https://t.co/fLlpZsCq8L pic.twitter.com/out65u1t2f — Goal en español (@Goal_en_espanol) February 5, 2020

"Puedo decir que es el partido más bonito que he disputado en mi vida. Otra cosa es una final europea. Supone un hecho de emoción, con algunos jugadores y entrenadores que he hablado sobre disputar la final de Copa siempre me han dicho que es especial. Dos equipos españoles, un desplazamiento masivo, el ambiente de antes y después€ la magia de la Copa es impresionante. Posiblemente es el partido más importante de la temporada. A veces te relajas y crees que puedes ganar en cualquier momento al equipo pequeño y eso te juega en contra", afirmó el asturiano.