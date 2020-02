El método con el que Bordalás se comió al Valencia CF

Como él mismo se encarga de recordar, la Liga es «una travesía» de la queda «muchísimo», pero si en esta jornada 23 ha dejado un protagonista, sin duda, ese es José Bordalás. El nombre del alicantino está en boca de todos después de que su Getafe se afianzase en la tercera plaza pasando por encima del Valencia CF. Santi Cañizares, activo tanto en sus labores de comentarista en la televisión como con sus conclusiones en redes sociales, considera al técnico de 55 años preparado para liderar pronto un equipo con mayores aspiraciones y presupuesto. «Yo no acierto casi nunca en las previsiones, sobre todo, si son futbolísticas. Pero todo parece indicar que Sevilla, Atlético, Valencia... el que en un futuro fiche a Bordalás asegura tres años en Champions. Ahora que ya no da vergüenza reconocer que es un magnífico entrenador», escribió en su perfil de Twitter Cañizares, quien es para muchos el mejor portero de la historia del club de Mestalla.

La superioridad mostrada en el Coliseum por el Getafe CF, que arrinconó sistemáticamente al Valencia cerca de los dominios de Jaume Domènech, se sustentó en un funcionamiento solidario de un colectivo con firma de autor. El sello que durante tres temporadas y media le ha imprimido Bordalás. A su llegada, para reemplazar a Juan Eduardo Esnáider, los azulones ocupaban puestos de descenso a Segunda B. El gen competitivo que el entrenador valenciano ha dado al 'Geta' se traduce en rendimiento. De su mano el equipo ascendió, se consolidó en Primera hasta entrar el curso pasado en Europa. La próxima jornada Bordalás cumplirá 100 partidos en la Liga con los azulones con un currículum que prueba como ha cambiado brillantemente la tendencia de un modesto en dos años y medio: 42 victorias, 30 empates y sólo 27 derrotas.



Ingredientes de la fórmula

¿Cuál es la fórmula? ¿La clave del éxito de un club pequeño al que el de Alacant ha convertido en las dos últimas campañas en un rival directo de históricos como Valencia, Sevilla, Athletic, Real Sociedad o Atlético en esta 19/20? Según explica Bordalás: Trabajo, exigencia, confianza, humildad, objetivos a corto plazo y autoridad sobre un vestuario que cree en él a pie juntillas. Un par de días antes del choque ante el Valencia, el delantero Jaime Mata admitía que todo el proyecto azulón giraba en torno a su técnico. «El secreto es hacer que crean en lo que hacemos, en el trabajo. Y creen, hay resultados y son felices. Los jugadores son como mis hijos, no paro de decirles que somos una familia que debe ayudarse y darlo todo por el equipo. Se sienten capaces, se sienten mejor», responde cuestionado por la fórmula para que el Getafe camine tercero.

En la misma rueda de prensa, posterior al duelo frente al Valencia, Bordalás es capaz de asegurar que «se ha conseguido virtualmente» la «permanencia» y, poco después, no ponerse «techo». «En el fútbol suele decirse que las rachas hay que aprovecharlas, pero yo no creo en las dinámicas. Si dejas de trabajar, se acaban. Los chicos han entendido que no hay rachas que valgan. Yo no me pongo límites. Cada día trabajo para ser mejor profesional, compañero y persona... y no quiero que ningún futbolista se ponga límites. Soy muy pesado con ellos, les exijo mucho y se han dado de que son ellos los que salen ganando. Por eso creen en su trabajo diario», añade un técnico obsesivo con la profesionalidad y los detalles. Genera confianza al jugador a la vez que, por ejemplo, no perdona las multas a aquellos que encadenan un par de días por encima de su peso ideal.

La temporada del Getafe, lo visto con el triunfo sobre el Valencia, evidencia un grupo de jugadores que hacen de la motivación un arma fundamental. «No hablamos en el día a día de la Champions –u objetivos a largo plazo–. Cuando arranca la Liga muchos quieren estar entre los mejores, aunque es dificilísimo en la mejor competición del mundo. Cada uno se pone sus barreras, siempre hay que creer, yo les digo que los futbolistas de equipos grandes no son mejores que ellos, que tienen capacidad para ganarles», detalla Bordalás, quien indicó que «durante la semana en ningún momento» hablaron sobre «lo ocurrido» el curso anterior entre Valencia y Getafe.



El ex de Alicante, Hércules, Elche, Novelda o Alcoyano «siempre sueña» con ser entrenador Champions. «Trabajamos para crecer. La travesía es larga, hemos pasado el ecuador, pero la playa estará en la jornada 38», concluye.