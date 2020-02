El Valencia CF se entrena sin Rodrigo, Gayà ni Coquelin

El Valencia CF ha empezado en la tarde de este lunes a preparar el partido del viernes (21:00 horas, Mestalla) ante el Atlético de Madrid con más ausencias de las esperadas. Además de José Gayà, que arrastra un intenso dolor después del plantillazo que recibió en la parte baja de la pierna izquierda por parte de Kenedy, jugador del Getafe, tampoco han salido con el resto del grupo Rodrigo Moreno y Francis Coquelin.

Como pasa con el tobillo de Gayà, los dolores en la rodilla también van a tener a Rodrigo entre algodones para el inminente partido del viernes contra el Atlético. El delantero ya dejó claro tras el partido en el Coliseum que las molestias en la rodilla no remiten. "Me limita y me impide estar al 100 %. Obviamente, no estoy a ese 100 %. Estoy jugando porque tengo que ayudar al equipo porque es un año complicado por las lesiones, pero no es excusa", dijo.

Respecto a Francis Coquelin, la carga de minutos ha mermado en las últimas citas la regularidad que ha ofrecido siempre desde su fichaje. En la previa frente al Getafe ni el francés ni Daniel Wass -ambos estaban sancionados- se ejercitaron con el grupo para destensionar las piernas de dos de las piezas más utilizadas por el técnico. Este lunes 'Coque' ha seguido trabajando dentro del gimnasio al margen con el objetivo de intentar llegar en su mejor condición posible al viernes. En principio, se confía en que esté preparado para ese choque ante los de Simeone.



Gameiro, con el grupo

Por otro lado, la buena nueva ha sido comprobar que el delantero Kevin Gameiro está de vuelta trabajando con los compañeros después de superar unas molestias musculares en el gemelo. Jaume Costa y Cheryshev, que se quedaron fuera de la última lista por decisión técnica, se han ejercitado con normalidad.

Cristiano Piccini, por otro lado, sigue avanzando entrenándose en compañía del grupo con la meta de regresar a la competición el próximo marzo. Cillessen y Manu Vallejo continúan al margen del grupo; evidentemente, también Ezequiel Garay, intervenido hace una semana de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.