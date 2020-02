Rodrigo y Coquelin peligran para recibir al Atlético

El Valencia preparar el partido ante el Atlético de Madrid en Mestalla con más ausencias de las esperadas. Además de José Luis Gayà, que aún arrastra dolor en el tobillo izquierdo por el plantillazo que recibió por parte de Kenedy, jugador del Getafe, tampoco estan entrenando grupo, no lo hicieron el lunes y tampoco este martes, ni Rodrigo Moreno ni Francis Coquelin. Los tres se sumaron a las bajas en el entrenamiento sobre el campo de Manu Vallejo, Jasper Cillessen y Ezequiel Garay. Mientras tanto, la buena noticia para Albert Celades fue la presencia con el resto de compañeros de Kevin Gameiro.

A pesar de que el dolor persiste, en las últimas horas la evolución de Gayà ha sido positiva. Por ello, aumentan las probabilidades de que entre 24 y 48 horas remitan los efectos más dañinos del golpe que el lateral izquierdo padeció en la parte baja de su pierna izquierda y esté el viernes noche a disposición de Celades. A día de hoy, parece más complicado que pueda pasar lo mismo con Rodrigo. El delantero comprobó en el Coliseum como el dolor en la rodilla le impidió ayudar al equipo tanto como hubiera querido. De hecho, a la conclusión del duelo declaró: «El dolor me limita y me impide estar al 100 %. Obviamente, no estoy a ese nivel. Estoy jugando porque tengo que ayudar al equipo porque es un año complicado por las lesiones, pero no es excusa».

Respecto a Francis Coquelin, la carga de minutos ha mermado muscularmente el rendimiento regular que el francés ha ofrecido por sistema desde su llegada al club en enero de 2018. En la previa del Getafe-Valencia tanto Daniel Wass como Coquelin se quedaron en el gimnasio al estar sancionado para dicha jornada 23. Uno y otro son dos de las piezas más utilizadas por el técnico catalán. Coquelin continuó al margen haciendo saltar las alarmas sobre el estado de un futbolista que nunca escatima en sus esfuerzos. 'Coque' arrastra molestias que no le permiten dar su 100 % ante lo exigente de los partidos que se avecinan el cuerpo técnico se plantea no arriesgar su concurso ante el Atlético y tenerle en la mejor condición posible ante la Atalanta. El viernes Kondogbia podría seguir en el once.



Refresco en la delantera

Por otro lado, en el terreno de lo positivo, Kevin Gameiro ha vuelto a los entrenamientos con normalidad tras haber superado unas molestias musculares en el gemelo. El galo, ex del Atlético, regresará contra los rojiblancos después de caerse por lesión de los compromisos ante Granada y Getafe. Quienes se ejercitaron sin problemas con el grupo fueron también Denis Cheryshev, baja por decisión técnica en el Coliseum, y Jaume Costa.

Cristiano Piccini, por último, sigue avanzando entrenándose en compañía del grupo con la mente de regresar a la competición el próximo marzo. Cillessen y Manu Vallejo siguen al margen del grupo; evidentemente, también Ezequiel Garay, intervenido hace una semana de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.