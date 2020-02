Eugenio Botas 'descarta' a Marcelino para el Milan

Marcelino está preparando su regreso a los banquillos. Como carta de presentación tiene su trabajo en el Valencia CF. En dos temporadas rehabilitó su ADN competitivo, elevó el rendimiento de todos y alimentó afición y club con un título de Copa del Rey más dos clasificaciones para la Champions. Tras su salida de Mestalla, el míster asturiano ha figurado como alternativa para Everton o Arsenal y ahora ha sido presentado como posibilidad para el Milan, una institución enorme que está intentando recuperar el terreno perdido, también su espíritu. El perfil de Marcelino cuadra con la misión y la ejecutiva rossonera está anunciando cambios importantes de cara a la temporada 2020/21, pero tiene competencia de primer nivel en la carrera. Por un lado, está Ralf Rangnick, alto ejecutivo de la división de fútbol de la Red Bull. Por otro, Massimiliano Allegri, campeón de todo con la Juve (con la que tiene contrato) y último entrenador de éxito en la casa rojinegra. Así es según la información de La Gazetta.

El Milan está en una situación compleja, no sólo a nivel deportivo. La derrota en el Derbi ante el Inter ha reabierto heridas. Stefano Pioli, actual entrenador, no está en una situación cómoda. En cualquier caso, el vuelco en el banquillo se prepara para primavera, donde se espera la llegada de un gran líder, un estratega de referencia, una garantía. La apuesta del Inter por Antonio Conte marca el paso. Si Marcelino salió escarmentado de la relación con Anil Murthy y Peter Lim, la propiedad del Milan no es menos compleja. El club pertenece al fondo de cobertura norteamericano Elliott Management Corporation, Ivan Gazidis es el CEO (el Mateu Alemany), mientras Zvone Boban y Paolo Maldini defienden cargos deportivos. La mítica dupla defiende la importancia de contratar a un buen conocedor del Calcio, un entrenador capaz de reponer la condición Champions y su hombre es Allegri.

Proyecto... sin garantías

Allegri (52 años) podría convertirse en figura de consenso, por trayectoria y dimensión. Max es un ganador y dejó huella positiva en el Milan, aunque su salida fuera por la gatera. Según La Gazzetta dello Sport, la dupla Maldini-Boban lo tendría claro. Allegri estaría dispuesto porque quiere permanecer en Italia por cuestiones familiares, pero... quiere garantías en el proyecto, algo no fácil en el marco del Milan de Elliott. Pese a todo, la opción le seduce.

Al otro lado está Ivan Gazidis, ex del Arsenal, que está internacionalizando el club a todos los niveles. Su apuesta es Ralf Rangnick. Mega figura alemana, director deportivo de la Red Bull, exentrenador del Leipzig. Antes estuvo en el Schalke. Rangnick (61 años) es la imagen de una escuela y de una manera de hacer que están marcando tendencia. En el Milan podría tener un cargo a lo mánager.

Dos vías distintas para el banquillo

Marcelino ha dejado de aparecer en las quinielas. Hace unos meses, tras el despido de Giampaolo, cuando se apostó por Pioli, el asturiano sonó con fuerza, pero no hubo entente. Son demasiadas fuerzas colisionando en un club gigante; eso lo complica todo siempre. Eugenio Botas ha hablado con Sky Sport sobre la posibilidad y el agente dio un paso atrás: "Nunca hemos hablado con Maldini y tampoco hemos recibido una oferta del Milan. Por este motivo la información que ha dado un diario español –Mundo Deportivo– no es correcta y tampoco se acerca a la realidad". La información no se acerca a la realidad, pero no es falsa. Para llegar al banquillo de San Siro no hay una vía única de entrada. Gazidis, ex del Arsenal, buscaba y busca un técnico de prestigio fuera de las fronteras del Calcio. Maldini y Boban, eso sí, prefieren a Allegri.