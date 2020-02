El Getafe, 'especialista' en tobillos del Valencia CF

José Luis Gayà se perderá el partido de LaLiga del viernes contra el Atlético de Madrid en Mestalla. El lateral izquierdo del Valencia todavía no se ha recuperado del plantillazo en el tobillo izquierdo que recibió el sábado en el Coliseum. El de Pedreguer no ha podido entrenar desde que regresó de Getafe el pasado fin de semana. Se ha perdido los últimos tres entrenamientos y está descartado para enfrentarse a los rojiblancos. El miércoles era un día clave para el jugador. Gayà, a diferencia de Rodrigo Moreno y Francis Coquelin, tenía opciones de incorporarse al grupo. Sin embargo, aunque la inflamación del tobillo ha disminuido, las molestias no remiten y solo queda un entrenamiento por delante. El '14' sigue teniendo dolor en el tobillo y supone mucho riesgo que compita en un partido de la máxima exigencia física como los que siempre plantea el Cholo Simeone. La previsión es que se caiga de la lista de convocados de Albert Celades. El jugador, de hecho, ya trabaja en el gimnasio con los fisios para llegar en las mejores condiciones físicas al partido del miércoles contra el Atalanta correspondiente a los octavos de final de la Champions. El plantillazo de Robert Kenedy le privará de enfrentarse a los colchoneros, pero la idea es que esté recuperado contra los italianos. Celades cuenta con él para ir a la guerra en San Siro.

La baja de Gayà duele casi tanto como su tobillo izquierdo, pero todavía es más difícil de digerir cómo reaccionaron los jugadores del Getafe cuando el valencianista recibió el golpe y se retorcía de dolor sobre el césped. Los azulones le rodearon para recriminarle que estaba fingiendo en una actitud que provocó una tangana entre los dos equipos. Queda claro que Gayà no fingía. El lateral izquierdo pudo aguantar el partido mientras tuvo el tobillo caliente, pero en el momento en que se enfrío se dio cuenta del alcance de la lesión y de las consecuencias deportivas que podía tener.

Gayà es una víctima más del Coliseum. La historia se repite. José Bordalás ha conseguido formar un equipo ultracompetitivo que merece todos los elogios deportivos. El sábado, sin ir más lejos, le dio un auténtico repaso en todo al Valencia. Sin embargo, también es verdad que es un equipo que «juega al límite del reglamento». Lo dijo el propio Marcelino García Toral. Los partes médicos en el Coliseum así lo confirman durante los últimos años. Tres lesiones de tobillo izquierdo en las tres últimas temporadas. En la 2017/18 Carlos Soler recibió una dura entrada de Ángel en el tobillo izquierdo de fatales consecuencias. Se infiltró contra el Celta y se perdió nueve partidos entre LaLiga y la Copa. Un año después, en la visita de los cuartos de la Copa de la 18/19, Kevin Gameiro tuvo que retirarse tras ser víctima de una dura entrada de Arambarri. El francés sufrió una contusión en la cabeza del peroné de su pierna izquierda que le impidió jugar contra el Villarreal en LaLiga. Aquel día Kang In Lee recibió una agresión de Damián Suárez en forma de pisotón, aunque por suerte no sufrió ninguna lesión ósea. Aquella noche también acusaron al surcoreano de fingir. Así se las gasta este Getafe.